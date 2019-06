Open day alle Scuole d’Arte e Mestieri capitoline

Domenica a Monza il Pagani Open Day : Domenica 2 giugno al Monza Eni Circuit andrà in scena il Pagani Open Day, il più grande evento mondiale dedicato agli appassionati della Casa italiana. Decine tra le hypercar Pagani più esclusive mai create dall’atelier modenese sfileranno nel circuito monzese, liberando su strada quel connubio di tecnica e poesia delle forme che ne ha guidato […] L'articolo Domenica a Monza il Pagani Open Day sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Motori – le Hypercar di Pagani si preparano all’Open day di Monza : Si scaldano i Motori in casa Pagani, dal circuito Monza Eni andranno i scena gli Open Day, il grande meeting monomarca della Hypercar italiana Le Hypercar di Pagani in pista nel Tempio della Velocità. Domenica 2 giugno al Monza Eni Circuit andrà in scena il Pagani Open Day, il più grande evento mondiale dedicato agli appassionati della casa automobilistica italiana. Decine tra le Hypercar Pagani più esclusive mai create dall’atelier ...

A Rende Gioco Anch’io : Open day sabato 1 giugno : L’Associazione “Benessere Bambino” di Rende, in collaborazione con “Associazione Con Paola”, “I.P.A.E.A.” e “Associazione Italiana Persone Down Cosenza”, dà avvio,

Milano - cantiere metropolitana M4 apre ai cittadini. Le immagini dall’Open day della linea blu a Linate : Oggi è stata aperto ai cittadini il cantiere della fermata della nuova linea metropolitana di Milano, la M4, o Metro Blu. Durante l’Open Day i visitatori sono guidati fino al livello delle banchine, parzialmente già realizzate. Le prime stazioni della M4 entreranno in funzione il prossimo anno, mentre per il completamento si dovrà attendere la fine del 2023. L'articolo Milano, cantiere metropolitana M4 apre ai cittadini. Le immagini ...

L'Open world di Days Gone è stato progettato da un team di 6 persone : Days Gone è un gioco che ha diviso molto i pareri della community, riporta Playstatiolifestyle, ma se c'è una cosa su cui sono stati tutti d'accordo è la bontà della realizzazione del vaso open world.Il titolo infatti ci permette di esplorare l'Oregon in lungo e in largo offrendo una quantità incredibile di dettagli, tra cui anche l'incredibile dinamismo del mondo di gioco, il quale può cambiare in base alle condizione meteorologiche. Ebbene, ...

Giornata Nazionale del Sollievo : Open day con visite gratuite all’Ospedale Bambino Gesù : Un open day con visite gratuite a cura degli specialisti dell’Ambulatorio di terapia del dolore, rivolto a bambini e adolescenti che manifestano dolore persistente in una o più parti del corpo. Con questa iniziativa l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù aderisce alla XVIII Giornata Nazionale del Sollievo promossa da Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Fondazione “Gigi Ghirotti”. L’appuntamento è ...

Salute : malattie reumatiche autoimmuni per 3 - 5 milioni di italiane - Open day Onda : Per la Festa della mamma torna l’(H)Open day che Onda, Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la Salute riproduttiva e la pianificazione familiare. Il 10 maggio, gli ospedali del network Onda ...

Mal di testa : quattro giorni di Open day nei centri specializzati di tutta Italia : I neurologi si riuniscono contro il mal di testa: l'occasione è l' 11 maggio, giornata in cui si celebra l'undicesima giornata nazionale dedicata a questa condizione che affligge secondo l'Oms un ...

Campobasso : Open day alla Fondazione 'Giovanni Paolo II' : Grazie alla ricerca scientifica, alle pubblicazioni e alle collaborazioni internazionali, l'Università Cattolica è accreditata tra i più prestigiosi Atenei d'Europa e del mondo. L'Università ...

Sold out gli Open day dell'Azienda USL di Bologna per il Festival della Scienza Medica : Sono i temi degli Open Day dell'Azienda Usl di Bologna, al via da venerdì 10 maggio, in occasione del Festival della Scienza Medica. Appuntamenti ai quali i cittadini hanno risposto con interesse, ...

Open day della scuola per Mediatori Linguistici Carolina Albasio : A seguire alle ore 16:00, la prestigiosa rivista di politica internazionale 'Zeppelin' propone un momento di riflessione sull'identità europea: 'Una nuova casa europea o una torre di Babele?' di ...

Malattie reumatiche autoimmuni : a Sassari l'(H)Open day : L’obiettivo è migliorare la conoscenza e promuovere prevenzione, diagnosi e accesso a percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle Malattie reumatiche autoimmuni: è la seconda edizione dell’(H)Open day di Onda sulle Malattie reumatiche autoimmuni che, il 10 maggio a Sassari, vedrà protagonista l’unità operativa di Reumatologia dell’Aou di Sassari. I centri di Reumatologia degli ospedali aderenti al network ...

Un viaggio al centro dell'acqua. Gli Open day alla scoperta della #waterevolution di Gruppo CAP : Il primo previsto per la giornata del 9 maggio ha come meta il depuratore di Bresso-Niguarda, impianto all'avanguardia sul territorio nazionale che ospita uno dei progetti di economia circolare piu' ...