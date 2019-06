Omicidio Marco Vannini | carabiniere indagato per favoreggiamento

Omicidio di Marco Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo) di prendersi la colpa

Marco Paolini incidente - patteggia 1 anno per Omicidio stradale/ Accordo difesa-Pm : Marco Paolini patteggia un anno per omicidio stradale dopo l' incidente del luglio 2018: Accordo tra difesa e pm, ma per l'attore quel dramma 'pesa' ancora..

La famiglia Ciontoli ricorre in Cassazione : troppo dure le condanne per l'Omicidio di Marco Vannini : La famiglia Ciontoli ha annunciato il ricorso in Cassazione per le condanne in appello per l'omicidio di Marco Vannini. Nel secondo grado di giudizio il padre Antonio Ciontoli è stato condannato a 5 anni per omicidio colposo, mentre la moglie Maria Pezzillo e i figli, Federico e Martina, condannati tutti e tre a tre anni. Soprattutto la condanna a 5 anni di Antonio Ciontoli aveva sollevato molte polemiche: in primo grado era stato ...