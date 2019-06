Olimpiadi Invernali 2026 | il premier Conte sarà a Losanna per sostenere Milano-Cortina

oasport

Lunedì asi terrà la votazione del CIO per assegnare ledel. I membri del Comitato Olimpico Internazionale dovranno scegliere tra le due canditure rimaste in lizza: la proposta italiana die quella svedese di Stoccolma-Aare. L'annuncio è previsto per le ore 18.00 eun momento chiave per il futuro del nostro movimento sportivo. Come riportato dall'ANSA, acianche il presidente del Consiglio Giuseppe, perla candidatura italiana. Un segnale importante quindi del pieno supporto del governo per questo progetto, che potrebbe rafforzare ulteriormente la proposta del Bel Paese. Oltresaranno presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò e tre atleti del calibro di Alberto Tomba, Sofia Goggia e Arianna Fontana.

