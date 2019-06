Nuovo spettacolare cratere su Marte | un “livido” nero e blu sulla superficie rossa dopo

Nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11 : spettacolare modellino ricrea il primo atterraggio sulla luna in mattoncini [FOTO] : Quest’estate celebreremo il 50° anniversario della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio e Lego lo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della Lego, ma il Nuovo modello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante. Oltre ai pezzi d’oro più ...

Il Nuovo GRID si mostra in uno spettacolare video gameplay : Dopo aver annunciato il nuovo capitolo della serie automobilistica GRID, Codemasters (tramite IGN) ha pubblicato oggi un nuovo video gameplay dedicato. Nel filmato possiamo vedere il pilota sfrecciare per le strade di San Francisco e Shangai. GRID è un gioco di corse assolutamente unico, che fornisce al giocatore un'esperienza motoristica davvero impareggiabile. Ora GRID è tornato con un nuovo titolo, dove in ogni gara sarà possibile scegliere ...