Nuovo ospedale di Siracusa | bloccato da vecchia politica

Bitter Sweet - trame fino al 28 giugno : l'Aslan dubita di Nazli - Bulut di Nuovo in ospedale : La nuova soap opera estiva di Canale 5 intitolata “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, è già entrata nei cuori del telespettatori italiani. Gli spoiler riguardanti gli episodi in programmazione la settimana prossima, annunciano che Ferit Alsan che sin dall’inizio non ha visto di buon occhio la sua cuoca Nazli Piran a causa dell’avvertimento di Engin, continuerà a dubitare dell’onesta della ragazza. Il ricco imprenditore si porrà delle domande, ...

Selena Gomez dall’ospedale al campo da baseball - fa beneficenza e svela un titolo dal Nuovo album : Mentre continua a lavorare al nuovo album di inediti, il successore di Revival, Selena Gomez non smette di fare beneficenza. Venerdì 7 giugno è stata al Children's Mercy Hospital di Kansas City, per far visita ai giovani pazienti dell'ospedale, insieme agli attori Paul Rudd, David Koechner ed Eric Stonestreet. Portando un po' di allegria ai degenti, tra foto, autografi e chiacchiere, ha anche promosso l'asta di beneficenza di Big Slick ...

Lecce - 95enne lascia sua eredità alla Asl : 3 milioni di euro per un Nuovo ospedale : lascia 3 milioni di euro per costruire un nuovo ospedale. È accaduto a Maglie, in provincia di Lecce, dove la signora Vita Carrapa, deceduta il 15 febbraio scorso, ha fatto testamento disponendo “con atto pubblico” quale erede universale del suo patrimonio“l’Azienda Sanitaria Locale Lecce 1”. Il fine? La realizzazione di una struttura di cura ed assistenza che dovrà essere intitolata al fratello Paolo Carrapa e alle sorelle che ...

Cusano Milanino - uomo accoltellato dopo una lite con il Nuovo compagno dell’ex fidanzata : muore in ospedale : Un uomo di 43 anni è morto dopo esser stato ferito gravemente al fianco da una coltellata nel cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino, in provincia di Milano. È accaduto intorno alle 11 di sabato mattina: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe stato ferito dal nuovo compagno della donna che, dopo averlo sorpreso all’interno della proprietà, ha iniziato a ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith di Nuovo in ospedale : "Trombosi al braccio destro" : E' di questa mattina il messaggio di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle già impegnata nella lotta contro il cancro, nel quale ha annunciato di aver rimandato la partenza per la Polonia a causa di un preoccupante dolore al braccio. Come dichiarato da lei attraverso la sua pagina Inst

Nuovo ospedale Vibo - area cantiere sottoposta a protezione archeologica : sequestrata : Vibo Valentia - sequestrata un'area del cantiere delle opere di viabilità complementari alla realizzazione del Nuovo ospedale di Vibo Valentia. I militari del Comando Provinciale di Vibo Valentia, ...

"Viale rassicura sul Nuovo ospedale. De Paoli diceva il contrario. Maggioranza schizofrenica" : La Spezia - La capogruppo regionale del Movimento cinque stelle, Alice Salvatore, commenta lo scambio avuto questa mattina in consiglio regionale con l'assessore alla Sanità della Regione, Sonia Viale,...

Nuovo video del ladro colpito da proiettile : esce dall’ospedale minaccioso - ma è una bufala : Spunta in queste ore in Rete un Nuovo video che ci mostra il ladro colpito da proiettile e pronto a tornare a fare quello che gli riesce meglio, nonostante quello che a suo dire gli sarebbe capitato dopo che è stata promossa la legge sulla legittima difesa. Esattamente come abbiamo evidenziato nella giornata di ieri, quando sulle nostre pagine abbiamo preso in esame il primo video di questa mini serie (lo trovate qui), occorre sottolineare ...

A GrParlamento si parla del Nuovo ospedale di Grosseto : Grosseto " Una puntata speciale di Politica d'annata a Grparlamento. Nella trasmissione condotta da Cristina Gimignani si parlerà della costruzione dell'ospedale Misericordia e della nuova ala. «Quando nel 1974, venne inaugurato l'...