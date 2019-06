Nuoto | Settecolli 2019 | tutte le stelle straniere presenti Il rientro di Manaudou

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) E’ unsempre più internazionale quello che nel fine settimana andrà in scena nella piscina del Foro Italico a un mese dall’inizio dei Mondiali di Gwangju. Se la Nazionale azzurra al gran completo farà tappa a Roma sulla strada per la Corea, sono tante anche leinternazionali che utilizzeranno la tre giorni italiana come passaggio fondamentale in vista della kermesse mondiale asiatica. I fari sono puntati soprattutto su Florent, il velocista francese che proprio a Roma torna alle gare a tre anni di distanza dal doppio argento olimpico di Rio, con l’obiettivo di tornare sul gradino più alto del podio otto anni dopo Londra 2012 nella prossima edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo fra un anno., iscritto a 50 e 100 stile libero, sarà solo uno dei grandi protagonisti della velocità, visto che saranno a Roma lo statunitense Michael Andrew, ...

filippo898 : RT @Coninews: Le stelle del nuoto ????? mondiale si sfideranno, dal 21 al 23 Giugno, nel 56° Trofeo #Settecolli! Scopri il programma delle… - RInfascelli : RT @ReteSport: #SimonaQuadarella: 'Arriviamo al torneo in ottima forma per prendere la giusta carica per i Mondiali. Le avversarie american… - RInfascelli : RT @ReteSport: #ChristianMinotti: 'Mi dispiace per #Totti e #DeRossi, il mondo del calcio è particolare. Mi auguro che @PFonsecaCoach sia i… -