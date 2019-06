Nola | la lezione della bambina disabile contro gli incivili | “Esistiamo anche noi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Esistiamonoi, fatevene una ragione. La città ènostra, usate il cervello”. Elena, nove anni, sulla carrozzina, lancia un appello sui social “per tutti quelli che non hanno l’uso delle gambe ma stanno su una sedia a rotelle“. “Dovete avere più rispetto, civiltà ed educazione” dice larivolgendosi alle persone che parcheggiano l’auto sullo scivolo dei marciapiedi o che lasciano spazzatura e oggetti di grandi dimensioni in mezzo alla strada. Il video è stato pubblicato dalla madre sul proprio profilo Facebook: “Il neo sindaco di, Gaetano Minieri, dopo la diffusione dell’appello ci ha contattati per ascoltare le istanze di Elena”. L'articolo, lagli: “Esistiamonoi, fatevene una ragione” proviene da Il Fatto Quotidiano.