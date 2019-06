ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019)porta la potenza dell'elettrico al Salone dell'Auto di Torino esponendo, per la prima volta in Italia, la Leaf Nismo Rc, l'auto dasviluppata dalla divisioneMotorsport. Unache coniuga la filosofiaIntelligent Mobility per lo sviluppo di una mobilità sostenibile con performance da sportiva di razza, grazie a due motori elettrici con 240KW (chilowatt) di potenza e 640 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Bruno Mattucci Ad diItalia"Unada competizione che avremo modo di far sfilare per le strade di Torino facendo vedere che anche con l'elettrico si possono realizzare prodotti dalla performance comparabili a quelle dei veicoli con con motori termici". Oltre al design, l'auto dariprende la tecnologia della sorellaLeaf stradale, il veicoloelettrico più venduto al ...

ilfogliettone : Nissan, la vettura da corsa 100% elettrica - - lucarallo : RT @Fra7russo: Intelligenza auto del futuro @_NissanElectric ?? Intelligent Driving ?? maggiore sicurezza, comfort e controllo ?? Intellige… - Fulvio68 : RT @netintown: La #Nissan #Leaf è perfetta per chi cerca una vettura spaziosa ed è solito muoversi non solo in città, ma anche fuori...spec… -