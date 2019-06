Netflix replica alla shitstorm sulla serie di Gaten Matarazzo che si burla dei

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Siamo stati tra i primi a sottolinearlo, ma non certo i soli: la nuovadiche sidei lavoratori con una candid camera è un'idea dalle pessime premesse. Annunciata dacome "uno scherzo con una candid camera in cui due estranei pensano che sia il loro primo giorno di lavoro", per poi ritrovarsi ad affrontare unadi divertenti ostacoli ed imprevisti, Prank Encounters è presentata e prodotta da, il Dustin Henderson nellaStranger Things, ma il progetto è partito col piede sbagliato. Centinaia di commenti sui social hanno sottolineato l'ingiustizia, la grettezza e il cattivo gusto dirsi di persone che credono di essere al loro primo giorno di lavoro. La piattaforma di streaming ha chiarito alcuni dettagli in una nuova dichiarazione, spiegando che si tratta, in sostanza, di una sorta di fake reality in cui nessuno è ...

OptiMagazine : #Netflix replica alla shitstorm sulla serie di #GatenMatarazzo che si burla dei lavoratori, #PrankEncounters… -