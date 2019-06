Netflix Italia il catalogo Serie Tv | Dear White People 3 dal 2 agosto

Netflix ripristina la prova gratuita in Italia - ma questa volta solo per 7 giorni : Lo scorso aprile Netflix ha deciso di rimuovere il periodo di prova gratuito della durata di un mese manifestando la propria posizione in merito alla questione con una dichiarazione ufficiale piuttosto elusiva. Anche se potrebbe trattarsi di una scelta per contrastare i consumatori che approfittano delle prove gratuite senza mai aderire a nessun abbonamento, la società ha deciso di concedere nuovamente la prova gratuita al Bel paese, ma questa ...

Phishing ai clienti di Netflix Irlanda. Se arrivano in Italia non cascate nel tranello : Il Phishing è un problema noto e una grave minaccia per la sicurezza informatica, che presto potrebbe bersagliare malcapitati utenti di Netflix. Per ora l’allarme riguarda l’Irlanda, dove i cybercriminali hanno recapitato a un cospicuo numero di utenti Netflix una comunicazione che al primo sguardo avrebbe potuto trarre in inganno chiunque: “Gentile cliente, durante i regolari processi di manutenzione e verifica, abbiamo rilevato un ...

La casa di carta 3 - Netflix rilascia indizi sul nome di un membro nelle città italiane : Il Professore e la sua banda stanno per tornare: tra un mese i componenti si riuniranno per salvare Rio e mettere a segno un colpo ancora più spettacolare del precedente. I ladri più famosi di Netflix ritorneranno il 19 luglio con gli episodi inediti della terza parte. Dal trailer pubblicato settimane fa e da alcune anticipazioni diffuse in rete, è chiaro al pubblico che le nuove imprese scateneranno più adrenalina e il mix di amori, tradimenti ...

Criminal - David Tennant e Hayley Aatwell nella serie Netflix europea (ma senza l'Italia) : Netflix conquista l'Europa ma esclude l'Italia. Naturalmente non parliamo nello specifico della piattaforma presente in Italia e anche con importanti contenuti originali sia già realizzati (da Suburra a Baby) sia in arrivo (Luna Nera, Curon), ma di un nuovo progetto in arrivo in autunno che coinvolge più paesi europei ma non il nostro.Le regine europee di Netflix sono Regno Unito, Spagna, Germania e Francia e se sulle prime tre è facile ...

Le riprese de La Luna Nera sbarcano a Celleno : la serie italiana Netflix prende forma : Continuano con successo le riprese de La Luna Nera, la nuova serie italiana Netflix dopo Suburra e Baby. I fan sono già in trepidante attesa perché la nuova serie regalerà al pubblico un altro volto della serialità italiana dopo i due della criminalità legati agli altri due show, e si preparano a scoprire qualcosa di più su quella che sarà la trama ma, soprattutto, sulla messa in onda. Al momento sembra che le riprese andranno avanti ancora per ...

Gli italiani amano sempre più lo streaming e Netflix è la piattaforma regina : Un nuovo sondaggio condotto da Toluna su oltre 1.000 intervistati conferma che in Italia le piattaforme di video in streaming sono sempre più di moda L'articolo Gli italiani amano sempre più lo streaming e Netflix è la piattaforma regina proviene da TuttoAndroid.

Netflix Italia il catalogo Serie Tv – Tutte le serie tv su Netflix : Netflix Italia catalogo serie Tv- Elenco delle serie tv presenti nel catalogo ItalianoNetflix Italia catalogo serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma Italiana del ...

Netflix e H&M per Stranger Things 3 : anche in Italia t-shirt e costumi dedicati alla serie : Manca un mese al debutto della terza stagione di Stranger Things, la serie di successo prodotta da Netflix dal 2016. La celebre piattaforma di streaming online ha pensato bene di pubblicizzare il ritorno ad Hawkins con una campagna che si avvale di prestigiose collaborazioni, così oltre ad assistere alle nuove vicende che coinvolgeranno i giovani protagonisti nei nuovi episodi, quest'estate gli appassionati fan di Stranger Things potranno ...

Netflix Italia : le novità di giugno : Un documentario su Bon Dylan diretto da Martin Scorsese e tre nuovi episodi di Black Mirror, tra le tante altre cose

Tutte le stagioni di Glee su Netflix da giugno 2019 - anche in Italia : si torna a cantare con Darren Criss e Lea Michele : Quest'estate non ci saranno solo i ritorni de La Casa di Carta, Stanger Things e Orange is the new black a segnare il calendario delle uscite sulla piattaforma, perché stanno per arrivare Tutte le stagioni di Glee su Netflix da giugno 2019 e, sebbene non si tratti certo di una prima visione, l'appuntamento è di quelli imperdibili per chi stava aspettando di poter cantare di nuovo a squarciagola con i membri del Glee Club. Dal 30 giugno ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - la seconda parte di Disincanto da settembre su Netflix : Calendario Serie Tv in Italia 2019 Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION. Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, ...

The Magic Order - il fumetto targato Netflix anche in Italia : In un volumetto unico è uscito il 14 maggio in Italia The Magic Order, la graphic novel firmata da Mark Millar con i disegni di Oliver Coipel prodotta da Netflix che nel 2017 aveva acquistato l’etichetta Millarworld del geniale fumettista. The Magic Order rappresenta la prima opera a fumetti prodotta dal colosso dello streaming ed è in linea con la strategia di acquisizione di contenuti di qualità garantiti dall’acquisto ...

