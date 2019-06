Nel processo sul depistaggio Borsellino il falso “pentito” Scarantino ha rifiutato di

Aemilia - arrestato latitante condannato Nel maxiprocesso alla ‘ndrangheta : Bilbil Elezaj, uno degli imputati di Aemilia, il maxiprocesso alla ‘ndrangheta emiliana, era scomparso due giorni prima della sentenza della Cassazione del 24 ottobre scorso, che aveva confermato la sua condanna a 5 anni di reclusione. È stato arrestato lunedì mattina dai Carabinieri di Piacenza, che, in collaborazione con l’Interpol e la polizia albanese, sono riusciti a rintracciarlo seguendo gli spostamenti della moglie. ...

Roma - Raggi conferma Serini a vertici Ipa. È a processo Nell’affare stadio : corruzione : Fabio Serini, a processo nell’ambito del procedimento penale sullo stadio dell’As Roma, è stato riconfermato commissario dell’Ipa, l’istituto di previdenza per i dipendenti del Comune di Roma. La sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza il 13 giugno , dopo un periodo di circa due settimane in cui l’avvocato livornese – nominato il 27 maggio 2017 su consiglio dell’allora super consulente Luca Lanzalone – ha dato continuità al suo ...

Carabinieri e Palazzo Chigi ammesse come parti civili Nel processo Cucchi : Il gup di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei Carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi.Parte civile saranno anche i familiari del geometra morto nel 2009 dopo essere stato arrestato a Roma, i tre agenti della polizia penitenziaria (imputati ...

L'arma dei Carabinieri e Palazzo Chigi saranno parti civili Nel processo Cucchi : Il gup di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei Carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi.Parte civile saranno anche i familiari del geometra morto nel 2009 dopo essere stato arrestato a Roma, i tre agenti della polizia penitenziaria (imputati ...

Lucano - confermato divieto di dimora. Via al processo. "Credo ancora Nella giustizia - contro di noi attacco fuori misura" : Prima udienza a Locri. L'ex sindaco di Riace è imputato insieme a 26 collaboratori, tutti coinvolti nella macchina dell'accoglienza del borgo calabrese. Rimarrà in esilio: "Ma non saprei vivere lontano dall'impegno sociale e politico"

AgNelli : «Riforma coppe sarà un processo lungo» : Il presidente dell’Eca, Andrea Agnelli, è tornato a parlare da Malta, dove si è conclusa l’assemblea straordinaria dell’associazione dei club europei. Al centro della discussione, le polemiche delle ultime settimane alimentatesi intorno alla riforma delle coppe europee, Champions in primis, a partire dal 2024. Agnelli ha voluto stemperare la tensione, tendendo la mano a un […] L'articolo Agnelli: «Riforma coppe sarà un processo ...

Coppe europee - AgNelli all’Eca : «Sarà un processo lungo» : Il presidente dell’Eca, Andrea Agnelli, è tornato a parlare da Malta, dove si è conclusa l’assemblea straordinaria dell’associazione dei club europei. Al centro della discussione, le polemiche delle ultime settimane alimentatesi intorno alla riforma delle Coppe europee, Champions in primis, a partire dal 2024. Agnelli ha voluto stemperare la tensione, tendendo la mano a un […] L'articolo Coppe europee, Agnelli all’Eca: «Sarà un ...

Caso Cucchi - 3 archiviazioni Nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

'Ndrangheta - chiesto il processo per due sacerdoti Nel Vibonese : 'Ndrangheta, chiesto il processo per due sacerdoti nel Vibonese La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. I due avrebbero minacciato un conoscente per avere indietro dei soldi che gli avevano prestato vantando amicizie con una cosca Parole chiave: ...

Spese pazze Liguria - non solo Edoardo Rixi : ecco tutti i condannati (e gli assolti) Nel processo per peculato : Non c’è solo Edoardo Rixi, ormai ex viceministro, tra gli imputati del processo per peculato sulle cosiddette Spese pazze. I giudici della II sezione del Tribunale di Genova ha inflitto pene ad altri 18 imputati tra attuali e ex consiglieri regionali liguri. Per quasi tutti le condanne sono state superiori a quelle chieste dal pm. In tutto sono stati inflitti 51 anni di reclusione, otto misure di interdizione perpetua dai pubblici uffici e ...

Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi Nel processo 'Spese pazze' : Il viceministro alle Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi,è stato condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado nell'ambito del processo noto come 'Spese pazze' in Regione Liguria. La sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha inflitto una pena più gravi di un mese rispetto alla richiesta del pm Francesco Pinto, che era stata di 3 anni e 4 mesi. Rixi, ...

Nel M5s è partito il processo a Di Maio : Quarantottore, o giù di lì, e nel M5S è già partita la fronda. Meglio, il processo a Di Maio, leader sotto accusa, pronto a sottoporsi al giudizio della rete per decidere se proseguire o meno. Il più scatenato è il senatore Gianluigi Paragone, il Torquemada che in un'intervista alla versione cartacea del Corriere della Sera va giù duro e non usa mezzi termini: “Al governo abbiamo fatto cose buone ma abbiamo messo giacca e cravatta. Il ...

Luigi Di Maio - il retroscena sul processo Nel M5s. Ipotesi estrema : il referendum e l'addio alla Lega : La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle e il processo a Luigi Di Maio leader potrebbe concludersi con un colpo di scena. Il retroscena del Corriere della Sera sulla imminente riunione con deputati e senatori grillini, in programma oggi, riferisce della volontà del vicepremier di sottoporre il propr

Da Nugnes a Paragone - Nel M5s è partito il processo a Di Maio : Era quasi scontato che accadesse. La fronda “anti Giggino” non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di andare all'attacco di Luigi Di Maio dopo i disastrosi risultati delle Europee. Il che non vuol dire che quanto sta accadendo in queste ore produrrà un qualche stravolgimento. Lo stesso leade