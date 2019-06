NBA – LaMelo Ball | la strada per il Draft passa dall’Australia | il fratello di Lonzo si

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019)sceglie l’Australia come metà per la prossima stagione: il più giovane dei fratellisi è unito agli Illawarra Hawk in vista dell’annata che lo condurrà al2020 Dopo aver giocato nel campionato lituano la scorsa stagione,è diventato a tutti gli effetti un giocatore professionista, condizione che gli impedisce di giocare in NCAA. Per questo motivo, il più giovane dei fratelliha deciso di giocare in Australia questa stagione, unendosi agli Illawarra Hawks.ha come obiettivo il2020 per entrare nella lega, ma dovrà farlo guadagnandosi le attenzioni degli osservatori al di fuori degli USA: “i miei agenti hanno fatto un sacco di sondaggi per capire dove avrei giocato la prossima stagione, e l’Australia ha davvero senso per me – ha dichiaratoa ESPN – Hanno un campionato molto forte, con eccellenti allenatori ...

