Nave delle armi a Genova | dopo le proteste l’azienda rinuncia all’imbarco Portuali

Porti chiusi alla guerra! Nave delle armi - nuovo carico a Genova : Gli operai del Porto di Genova incroceranno le braccia domani contro il carico di materiale bellico a bordo della Nave Bahri Jazan diretta in Arabia Saudita, paese in guerra con lo Yemen. Nuova "Nave delle armi" in arrivo al Porto di Genova e nuovo sciopero dei lavoratori. A un mese dalla prima mobilitazione dei portuali contro la spedizione di armi e altro materiale bellico in Arabia Saudita per la guerra in Yemen domani i marittimi ...

Una nuova “Nave delle armi” arriverà nei prossimi giorni al Porto di Genova : La nave saudita Bahri Jazan attraccherà nei prossimi giorni al Porto di Genova per caricare materiale bellico destinato alla Guerra in Yemen. Ancora una volta, come un mese fa, gli operai si opporranno.Continua a leggere

Sea Watch - la Nave in attesa al confine delle acque territoriali italiane. Salvini : “Non pensino di passarla liscia” : È il terzo giorno di scambi d’accuse tra l’equipaggio della nave della ong Sea Watch e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo che l’imbarcazione ha tratto in salvo, mercoledì, 53 migranti a bordo di un gommone al largo delle coste libiche. Uno scontro che il vicepremier leghista rinfuoca dai microfoni di Radio Cusano Campus: quelli della Sea Watch “stanno ciondolando mettendo a rischio vite – ha ...

Cagliari - carico segreto sulla Nave delle armi - la protesta dei sindacati : Quattro container portati all'alba sotto scorta e caricati sul cargo saudita. La rete per il disarmo: "Dentro potrebbero esserci 8.000 bombe". La Cgil: "fermate questo export verso l'Arabia Saudita".

La Nave delle armi arrivata di nascosto a Cagliari : “Caricate bombe per la guerra in Yemen” : La nave saudita Bahri Tabuk è arrivata questa mattina alle 4 nel Golfo di Cagliari e alle 7 e 30 ha imbarcato alcuni container. La Rete Disarmo non ha dubbi: "Sono state caricate bombe per la guerra in Yemen prodotte dalla RWM di Domusnovas". Anche la CGIL attacca: "I nostri porti continuano ad essere meta di navi del gruppo Bahri per i rifornimenti bellici ai paesi sauditi".

I portuali di Genova hanno vinto : la Nave delle armi ha lasciato l’Italia senza caricare nulla : La nave saudita Bahri Yanbu attraccata ieri al porto di Genova per caricare materiale bellico da utilizzare nella guerra in Yemen ha levato gli ormeggi per dirigersi ad Alessandria D'Egitto. Non ha imbarcato né i cannoni né i generatori elettrici militari.Continua a leggere