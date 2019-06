ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Secondo un’indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro, agli italiani piace lavorare: più di un occupato su tre ama la propria occupazione. Ad incidere sullasono l’interesse, i tempi di percorrenza dalla casa al luogo di lavoro, il clima lavorativo e le relazioni con i colleghi. Vengono in un secondo momento la stabilità che il posto di lavoro assicura, lo stipendio e la possibilità di fare carriera. Ad essere meno soddisfatte del proprio lavoro sono le donne (solo il 25,9% contro il 29,5% degli uomini), soprattutto per la difficoltà nell’arrivare a posizioni di responsabilità e livelli d’inquadramento più alti in azienda. Le donne, però, sono più contente degli uomini di avere un posto stabile (54,7% contro 51% ). L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro ha stilato anche unadelle 107 province italiane in ...

napolista : Napoli penultima nella classifica di soddisfazione dei lavoratori Sul Corriere della Sera l’indagine dei Consulenti… - RobertoAtzori : @antoguerrera guardi e non capisci allora, hanno giocato malissimo, a febbraio stavano per cacciarlo a calci deve r… -