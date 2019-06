Motori – Porsche amplia la famiglia 718 con due nuovi impressionanti modelli GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019)la già ricca718 con 2eccezionali, lo Spyder e la Cayman GT4 entrambezzate con un nuovo potentissimo boxer La718 dà il benvenuto amembri: con 718 Spyder e 718 Cayman GT4,introduce dueparticolarmente potenti ed emozionali che vanno a collocarsi ai vertici della gamma 718. Il loro carattere squisitamente sportivo risulterà accattivante per gli appassionati di vetture sportive che ricercano il piacere di guida più puro e apprezzano un’estrema agilità e una vicinanza quasi intima al cuore pulsante dell’auto. Tutto ciò è garantito da un concetto costruttivo perfettamente equilibrato, con il motore al centro della vettura. Per la prima volta in assoluto, la 718 Spyder e la 718 Cayman GT4 condividono la medesima base tecnica. Ciò include il propulsore sei cilindri ad aspirazione naturale da quattro litri, di nuova ...

ANSA_Motori : #Hertz, in Germania #Kollektion7 con auto dei brand tedeschi Si parte da #Francoforte con #BMW, #Mercedes e… - Investireoggi : La nuova Porsche 718 Boxster Spyder sarà presentata a breve - Motori_IO : La nuova Porsche 718 Boxster Spyder sarà presentata a breve -