Motori – Nissan parteciperà alla kermesse torinese presentando la sua Leaf Nismo RC

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan - Finalmente le prime dichiarazioni ufficiali : Da Nissan Finalmente arrivano alcune dichiarazioni ufficiali, le parole dell’A.D. nipponico sono neutre e misurate con il contagocce Dalla Sede centrale di Nissan a Yokohama, fanno sapere che sono in esame le intese contrattuali esistenti e le strategie future con l’azienda francese. Hiroto Saikawa, CEO di Nissan, in considerazione alla proposta attualmente in discussione riguardante la Fusione dei Marchi FCA e Renault, ha ...

Motori – Nissan Elettrifica Madrid per la Finale della UEFA Champions League : Nissan Electrifica la UEFA Champions League, offrendo una flotta di 363 veicoli per gli spostamenti di funzionari e spettatori dell’evento di Madrid Nissan Sponsorizza la Finale della UEFA Champions League fornendo 363 veicoli tra Nissan LEAF e NV200 per trasportare funzionari e spettatori dell’evento di Madrid, la mega flotta offerta da Nissan coprirà, nei giorni che precedono la Finale, più di 220.000 chilometri in sola ...

Motori – FCA-Renault : Elkann vuole incontro con Nissan-Mitsubishi. Tenterà il “Colpo Grosso”? : John Elkann, pensa al futuro dell’azienda e vuole incontrare i vertici nipponici per chiarire gli estremi della fusione e per tentare il “Colpo Grosso” FCA, per volontà del suo presidente John Elkann, richiede ufficialmente un incontro con i vertici nipponici, la motivazione? quella di spiegare al meglio la proposta fatta al Gruppo Renault per la fusione dei due gruppi, questo è quanto scrive il quotidiano economico ...

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan chiede ragguagli al partner francese : Fusione FCA-Renault: cosa faranno Nissan e Mitsubishi? i pareri degli analisti e degli economisti sono discordanti il Presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, è partito oggi alla volta della città di Yokohama per presenziare alla riunione prevista per mercoledì mattina presso il quartier generale della Nissan. Senard appena arrivato in Giappone a dichiarato alla TV nazionale di essere pronto a discutere gli sviluppi della proposta FCA con ...

Motori – Vehicle to Grid - immagazzinare e restituire energia elettrica : ecco come funziona il sistema di Nissan ed Enel X : Realizzato in collaborazione con Nissan ed Enel X presso la sede RSE, il sistema V2G permette ai veicoli elettrici di scambiare energia con la rete pubblica e quella domestica con numerosi benefici per la collettività, i gestori di energia e il cliente Enel X, Nissan e RSE avviano la prima sperimentazione in Italia per lo sviluppo e la dimostrazione del Vehicle to Grid, la tecnologia grazie alla quale le auto possono immagazzinare e ...

Tecnologia e Motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Nuove Motorizzazioni per il Nissan X-Trail : Nuova gamma di motori per Nissan X-Trail, il crossover pensato per la famiglia e per l’avventura, adesso ancora più versatile ed efficiente. Due nuovi motori, uno diesel e uno benzina, con ridotte emissioni di CO2 e minori consumi, abbinabili a cambio manuale a sei marce, cambio automatico Xtronic o cambio automatico a doppia frizione (DCT) a sette velocità. I clienti potranno inoltre scegliere fra due o quattro ruote motrici, in funzione delle ...

Motori – Nissan X-Trail 2019 - nuovi Motori : più efficienza e meno consumi : Si amplia la gamma 2019 di Nissan X-Trail. Due nuovi motori, uno diesel e uno benzina, con ridotte emissioni di CO2 e minori consumi Nuova gamma di motori per Nissan X-Trail, il crossover pensato per la famiglia e per l’avventura, adesso ancora più versatile ed efficiente. Due nuovi motori, uno diesel e uno benzina, con ridotte emissioni di CO2 e minori consumi. I clienti potranno inoltre scegliere fra due o quattro ruote motrici, in ...