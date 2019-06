Mondiali calcio femminile 2019 | chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Cina quasi

Risultati Mondiali di Calcio femminile 2019/ Diretta gol : britanniche avanti : Risultati Mondiali di Calcio femminile 2019: nel gruppo D l'Inghilterra è già qualificata agli ottavi di finale, l'Argentina spera nel colpo grosso.

RISULTATI Mondiali DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Diretta gol : partite al via - si gioca! : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019: nel gruppo D l'Inghilterra è già qualificata agli ottavi di finale, l'Argentina spera nel colpo grosso.

RISULTATI Mondiali DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Diretta gol live : già agli ottavi : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019: nel gruppo D l'Inghilterra è già qualificata agli ottavi di finale, l'Argentina spera nel colpo grosso.

Volano gli ascolti tv della Nazionale ai Mondiali di Calcio femminile : Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia. Da segnalare anche gli ascolti degli studi live: il pre partita ha raccolto 222 mila spettatori medi, mentre il post gara 376 mila spettatori medi. Nel ...

Mondiali calcio a Qatar - Platini rilasciato da custodia cautelare : "Dovevo arrivare in libera testimonianza, invece sono arrivato in stato di fermo. Fa male, per tutto quello che posso pensare, tutto quello che ho fatto... fa male. Sono sempre stato sereno, perche' mi sono sempre sentito estraneo a qualsiasi fatto" di corruzione: cosi' Michel Platini, uscendo questa notte dal commissariato, dopo 15 ore in stato di fermo per i presunti atti di corruzione nelle procedure d'assegnazione dei Mondiali del 2022 al ...

Italia-Brasile dei Mondiali di calcio femminile è stato il programma più visto ieri sera in tv - con 6 - 5 milioni di spettatori : La partita dei Mondiali di calcio femminile Italia-Brasile, trasmessa ieri sera da Rai 1, è stata vista da 6,5 milioni di spettatori, con il 29,3 per cento di share, risultando il programma più visto sulla tv italiana in prima serata. La

Calcio femminile - Mondiali 2019 : boom di ascolti per Italia-Brasile - 6 milioni e mezzo con il 29 - 3% di share! : Risultato di audience oltre ogni aspettativa per Italia-Brasile, terzo incontro della Nazionale femminile ai Mondiali di Francia 2019. Le azzurre sono state sconfitte per 0-1 dalle verdeoro, ma l’approdo storico su Rai1 si è rivelato vincente dal punto di vista degli ascolti. Sono stati ben 6.525.000 i telespettatori collegati sulla rete ammiraglia della tv di Stato, per uno share complessivo del 29,3%. La sfida delle atlete di Milena ...

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il Giappone cerca di superare l’Inghilterra - Argentina e Scozia a caccia di speranze : Va a chiudersi anche il girone D dei Mondiali di Calcio femminile che stanno svolgendosi in Francia: le due partite che vedremo quest’oggi contengono grandi significati di classifica in relazione al raggruppamento. Inghilterra-Giappone e Scozia-Argentina saranno sfide tra la ricerca del primo posto e quella della speranza di passare il turno. INGHILTERRA-Giappone (Ore 21, a Nizza) L’Inghilterra arriva a questa partita con due ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (mercoledì 19 giugno). Come vederle in tv e streaming : Si giocano quest’oggi le due partite decisive del girone D ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia, che hanno dato ieri all’Italia la gioia del passaggio del turno da prima del suo raggruppamento nonostante la sconfitta contro il Brasile. A Nizza Inghilterra e Giappone giocano con una sicurezza praticamente totale di passare il turno con qualunque risultato: in palio c’è soltanto il primato nel ...

VIDEO Italia-Brasile 0-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Marta decide su rigore ma l’Italia è prima del girone C! : Termina con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali di calcio femminile 2019 dell’Italia in Francia. A Valenciennes le azzurre sono state superate 1-0 dal Brasile, con la realizzazione di Marta al 74′ su un calcio di rigore molto generoso, che comunque non va ad alterare gli equilibri del girone. Le nostre portacolori, infatti, terminano in vetta la raggruppamento per effetto della miglior differenza reti, visto che ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il possibile tabellone dell’Italia. Incroci ed avversarie all’orizzonte : La Nazionale italiana di Calcio femminile si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 con il primo posto nel girone C, maturato grazie alla miglior differenza reti nei confronti di Australia e Brasile. Andiamo a scoprire quale tabellone attende le azzurre nella fase ad eliminazione diretta. IL tabellone DELL’ITALIA DAGLI OTTAVI DI FINALE DEI Mondiali 2019 Martedì 25 giugno, alle ore 18.00, la selezione tricolore tornerà in ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 – Cristiana Girelli : “Essere arrivate prime vale molto. Ora ce la giocheremo negli ottavi di finale” : Non è andata a segno questa sera ma comunque ha ricoperto un ruolo importante per la squadra. Cristiana Girelli, top scorer per l’Italia in questi Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, può festeggiare con le sue compagne il passaggio di turno da prime del raggruppamento C. La sconfitta contro il Brasile 1-0, frutto di un rigore “generoso” realizzato da Marta, non ha cambiato gli equilibri del raggruppamento, che ha ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Bertolini : “Il primato del gruppo è un grande risultato” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Brasile 0-1 LE PAGELLE DI Italia-Brasile 0-1 LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE LE DICHIARAZIONI DI MILENA Bertolini Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta ...