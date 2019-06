Mission Winnow via da Ferrari e Ducati per il resto della stagione? Si profila un’ipotesi

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Philip Morris potrebbe decidere di non esporre più il marchiosulle carene diper il: in Francia lacorrerò con i loghi legati al centenarioscuderia In Australia lafinì al centro di una vera e propria bufera mediatica, ancor prima di esordire nel Mondiale, a causa dello sponsor presente sulla sua carena. La scrittainfatti, legata ad un’iniziativacompagnia Philip Morris, entrava in contrasto con alcune leggi legate al divieto di sponsorizzazione del tabacco. Sembrava un problema isolato ad una sola gara, ma adesso il logorischia di scomparire daper il. Le stesse regole infatti hanno vietato alladi usare lo sponsor in Canada e ne vieteranno l’utilizzo anche in Francia, nazione nella quale laha già rinunciato al ...

TopCarNews : Ferrari e Ducati potrebbero perdere Mission Winnow per il resto della stagione! - CH_Motorsport : Ferrari e Ducati potrebbero perdere Mission Winnow per il resto della stagione! - Motorsport_IT : #F1 | #Ferrari e #Ducati potrebbero perdere Mission Winnow per il resto della stagione! #FrenchGP -