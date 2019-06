Milano Sushi Festival | fino al 23 giugno l' evento dedicato alla cucina giapponese

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ilormai da anni ha invaso le più grandi città del mondo. La città di, da buona apripista in campo di tendenza, non si è certo lasciata sfuggire l'occasione, anzi, ha deciso di fare le cose in grande ospitando il primointeramentenipponica: si tratta del. L'avrà luogo in Piazza Città di Lombardia da oggi mercoledì 19 ea domenica 23. L'orario spazierà dalle 12 alle 24, il tutto rigorosamente ad entrata libera....

infoitcultura : Milano Sushi Festival 2019: programma, orari e prezzi per un tuffo in Giappone - infoitcultura : «Sushi Day»: a Milano piace la cucina giapponese. Ecco dove andare per festeggiare - benborsani : RT @MiTomorrow: Incontri sulla cultura #giapponese, mercatino etnico con ceramiche Uzu e tanto altro. Ecco il menu del primo #Milano #Sushi… -