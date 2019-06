Milano A fine estate la Scuola di alta formazione

Autostrade : Milano Serravalle - adeguamento tariffe prorogato a fine anno : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Milano Serravalle sospende per altri sei mesi l’adeguamento tariffario, riconosciuto in sede ministeriale per l’anno 2019, sulle tangenziali milanesi. Per tutto il 2019, si spiega dalla società, alle barriere alle barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest), Vimercat

Milano - segregata in casa del ‘guru del corallo’ : fugge dalla finestra e cade : Per cercare di sfuggire al suo fidanzato, che la teneva chiusa in casa e l’aveva obbligata ad immergersi nella vasca da bagno colma di acqua gelata, si è calata, senza alcun indumento addosso, dalla finestra al secondo piano. Mentre stava cercando di scendere fino al balcone sottostante, forse per le mani bagnate, ha mollato la presa ed è caduta in strada. Martedì pomeriggio qualche passante ha assistito a questa scena incredibile in via Biella, ...

Milano - botte e sevizie dal fidanzato : scappa gettandosi dalla finestra. Lui era stato assolto dalle accuse di 4 ragazze : Segregata per quattro giorni dal fidanzato in un appartamento di Milano e sottoposta a botte e sevizie. Per questo una ragazza di 26 anni si è gettata dalla finestra dell’abitazione di via Biella approfittando di una distrazione del compagno. La polizia è stata avvisata da una vicina di casa che l’ha soccorsa e accompagnata da un altro inquilino. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento di Giacomo Oldrati, 40 anni, sono ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : perfetta parità a fine terzo quarto (60-60) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto (18-16) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

Europee 2019 - Majorino : “Risultato straordinario per il Pd a Milano. Rimarrò assessore fino a fine giugno” : “Un risultato straordinario per il Pd e le 40mila preferenze ottenute nella sola Milano mi emozionano molto. Rimarrò assessore fino alla fine di giugno, ma sarà il sindaco a decidere e confermare la data del passaggio del mio testimone di assessore”. Così Pierfrancesco Majorino a margine della conferenza stampa del Partito Democratico a Milano Zonaeuro | Di Gianni Rosini Europee 2019, ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : vantaggio ospite a fine terzo quarto (50-51) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine primo quarto (21-18) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-2 Playoff in DIRETTA : vantaggio Olimpia alla fine del terzo quarto (58-44) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff 2019. Milano e Avellino si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-2 Playoff in DIRETTA : vantaggio ospite alla fine del primo quarto (13-18) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff 2019. Milano e Avellino si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in ...

Milano - l'estrema destra si scontra con la polizia ma alla fine arriva l'ok al corteo 'vietato' : Tensione altissima a Milano, lunedì sera tra piazzale Susa e viale Romagna durante il raduno di militanti di estrema destra per la commemorazione di Sergio Ramelli, chi era, . I partecipanti hanno ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine terzo quarto (67-55) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine primo quarto (22-14) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...