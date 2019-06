Milan | arriva la firma | Giampaolo nuovo allenatore!

Milan - Berlusconi e i suoi consigli : “Giampaolo è arrivato grazie a me. Conte? Lo avrei visto bene in rossonero” : Silvio Berlusconi indossa le vesti di consigliere e guarda al futuro del Milan: Giampaolo in rossonero grazie alle sue ‘dritte’, con Gattuso qualche screzio tattico, rimpianto Conte Nonostante non sia più il presidente del Milan, Silvio Berlusconi continua a dare consigli alla sua ex squadra, parlando spesso con il nuovo presidente Scaroni. Il leader di Forza Italia, intervistato a margine della presentazione del libro di ...

Milano. Novità da East Market Diner : arriva la Pancake Week tra dolce e salato : Torna un nuovo goloso appuntamento da East Market Diner, il ristorante di Lambrate spin-off del famoso mercatino domenicale. Questa volta

Milan - ecco il primo acquisto : arriva Krunic dall’Empoli : E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Beffate, così, prima il Genoa – ...

Calciomercato Milan - il rinforzo può arrivare dal Liverpool : occhi su Lovren : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, i rossoneri sono reduci da un campionato deludente e che si è concluso con la mancata qualificazione alla Champions League. Il risultato ha portato al divorzio con Gennaro Gattuso, per Giampaolo manca solo l’ufficialità. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sul mercato, nelle ultime ore importanti novità, il rinforzo può arrivare dal Liverpool. ...

Milan - Maldini ha scelto il profilo del nuovo direttore sportivo : arriva dalla Capitale : Il responsabile dell’area tecnica rossonera ha scelto come nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che ha da poco risolto con la Roma Sfumato l’obiettivo Igli Tare, il Milan ha scelto il profilo che dovrà ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Si tratta di Frederic Massara, che ha da poco risolto il suo contratto con la Roma e adesso è pronto a cominciare una nuova avventura con il club rossonero. Braccio destro di ...

FOOTLOCKER - IN FILA PER YEEZY BOOST 350 V2/ Video - ressa a Milano : arriva la polizia : FOOTLOCKER di Milano, in FILA per YEEZY BOOST 350 V2 "Bred". Obiettivo: acquistarle e poi rivenderle subito. Video ressa, arriva la polizia.

Biglietti Jonas Brothers concerto 2020 Milano : prezzi - come arrivare : Jonas Brothers concerto 2020. Il trio di fratelli torna a suonare dal vivo con una nuova data italiana al Mediolanum Forum di Milano il 14 febbraio 2020. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i Biglietti, prezzi, come arrivare e parcheggi. Biglietti Jonas Brothers concerto 2020 Milano: prezzi Parterre Early Entry: Prezzo € 60,00 + Prevendita € 9,00Parterre in piedi: Prezzo € 50,00 + Prevendita € 7,50Tribuna Gold ...

Arriva il 5G di Vodafone a Milano - Torino - Bologna - Roma e Napoli : Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli pioniere della rete 5G grazie a Vodafone. La fine della sperimentazione, durata diversi mesi.

Milan - con Maldini arriva la svolta : cosa cambia nell’assetto societario e sul mercato : Paolo Maldini è pronto a dire sì all’offerta per diventare direttore tecnico del Milan. Con lui arriveranno importanti cambiamenti nell’assetto societario. L’ex capitano rossonero andrà a prendere il posto di Leonardo, mentre un paio saranno i suoi più stretti collaboratori. Maldini sarà leader e punto di riferimento per la nuova squadra e avrà al suo fianco Geoffrey Moncada come responsabile degli scout. Ci sarà a ...

Milan - arriva Giampaolo : manca solo la telefonata di Gazidis : Quanto fatto al Milan in 18 mesi da Rino Gattuso pare essere passato inosservato solo al Milan. L' ex tecnico rossonero, arrivato a un punto dalla zona Champions, è a spasso dopo aver rotto coi rossoneri ma le pretendenti per averlo non mancano: la Sampdoria lo valuta con Pioli per il post Giampaolo

Calciomercato Milan - idea per il centrocampo : c’è Praet se arriva Giampaolo : Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da scegliere ancora, quindi, chi sarà il nuovo allenatore, che in un certo senso potrebbe condizionare la scelta di alcuni calciatori. A tal proposito, per il Corriere dello Sport c’è un’interessante idea per il centrocampo rossonero qualora dovesse essere Marco Giampaolo ...

Gattuso lascia il Milan : arriva l’ufficialità del club : Il Milan ha pubblicato un comunicato stampa – sul proprio sito web – con cui ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con Rino Gattuso, che non sarà l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Questo il testo del comunicato ufficiale: “AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il club ora ...

Gattuso non allenerà più il Milan : arriva l’annuncio ufficiale del club : Era ufficioso da ieri sera, ora è certezza. L’AC Milan ha pubblicato sul sito la notizia che Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della squadra e che sono avviate le selezioni per il nuovo mister a cui affidare il team in vista dei prossimi impegni. A Ringhio vanno i ringraziamenti della società: “Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del club in un ...