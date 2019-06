Migliori università in UE | l’Italia è terza La Federico II guadagna posizioni

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La miglioreitaliana è il Politecnico di Milano. Per il quinto anno di seguito. E’ il risultato che emerge dalla sedicesima edizione del QS World University Rankings, la classifica globale pubblicata da QS Quacquarelli Symonds. Della ricerca parla oggi Il Secolo XIX. La migliore al mondo è il Mit di Boston, che si conferma in questa posizione per l’ottavo anno di seguito. 34 leitaliane coinvolte nel report, 5 in più dell’edizione precedente. L’Italia è il settimo Paese più rappresentato al mondo e il terzo in Unione Europea, dopo il Regno Unito (con 84) e la Germania (con 47). Il nostro Paese si piazza prima di Francia (31) e Spagna (27). La metà delleitaliane migliorano la loro performance. Ce ne sono 17 tra leal mondo. Il Politecnico di Milano è al 149mo posto, primo in Italia per il numero di ...

