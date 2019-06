Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sono tornati insieme (Di mercoledì 19 giugno 2019) Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sono tornati insieme: il lieto fine va in scena su Instagram dove l’attrice romana ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al marito.“My man”, ossia “il mio uomo” ha scritto Micaela, pubblicando uno scatto, privatissimo, in cui i due si abbracciano realizzando un selfie che ha il sapore di un ritorno di fiamma. Quindici anni di differenza (40 lei, 55 lui), tanti film insieme e due figli: Jacopo, 9 anni, e Anna, 6. Il primo incontro era avvenuto sul set di Tutta la vita davanti, nel 2008, poi erano arrivati La Prima Cosa Bella e La Pazza Gioia, grandi successi del regista con protagonista proprio l’attrice.



Qualche tempo fa Virzì era stato paparazzato mentre abbandonava la casa che condivideva con la moglie e fonti vicine alla coppia avevano parlato di una separazione che durava ormai da due mesi, con contrasti impossibili da risanare. La Ramazzotti, nel cast de I Migliori anni con Emma Marrone, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino, era stata paparazzata in compagnia di Gabriele Muccino, scatenando i gossip riguardo un possibile flirt, immediatamente smentito dal regista.



Poi il colpo di scena: il ritorno di un amore che sembrava destinato a finire e che invece, a quanto pare, è più forte che mai. “Pensando a come girare Ella & John – aveva raccontato qualche tempo fa Virzì, lasciandosi andare ad una splendida dedica romantica -, ho immaginato una specie di me stesso con mia moglie, tra trent’anni. Lui prolisso e brontolone, lei più leggera e di buon un umore, con qualcosa di apparentemente frivolo, legati da una passione che ha generato due figli e una vita insieme”.