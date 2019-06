Meteo Italia LIVE | forti temporali pomeridiani in Lombardia | Veneto | Abruzzo e Puglia

Previsioni Meteo - fine Giugno da incubo : in arrivo un’ondata di caldo di proporzioni storiche sull’Italia : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Francia con grandine e piogge torrenziali e la Croazia con nubifragi e fulmini, Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Un ampio livello di Allerta 1 per il Nord Italia, i Balcani, l’Austria meridionale e la Svizzera meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per parti di Paesi Bassi, Germania, Danimarca e ...

Meteo - sole in tutta Italia. Da giovedì temperature torride : Il sole è protagonista in tutte le regioni italiane anche se le temperature oggi e domani non saranno eccessivamente alte. A partire da giovedì, invece, aumenteranno anche significativamente.

Meteo Protezione Civile domani : aumenta l'instabilita' sull'Italia : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo più instabili con rovesci e temporali che si svilupperanno soprattutto nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi, sia alpini che...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : temperature sopra la media fino a fine Giugno in tutta Italia : Dopo una prima metà di Giugno rovente al Centro-Sud e il forte maltempo al Nord della settimana in corso, le temperature resteranno al di sopra della media in tutto il Paese fino alla fine del mese. Dall’ultima settimana di Giugno, poi, il regime pluviometrico si riporterà all’interno del range del periodo in tutta Italia. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 17 Giugno al 17 luglio. 17 – 23 Giugno ...

Estate - turisti in calo in Italia : colpa del Meteo 'pazzo' e dei competitor : Secondo le stime elaborate da Cst per Assoturismo Confesercenti, tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze...

Meteo - Italia nella morsa del caldo torrido : l'anticiclone africano porta 42 gradi : Punte di 40-42 gradi sulle isole maggiori e al Sud. Sarà un fine settimana rovente quello che investirà la penisola. Un'ondata di caldo più intensa di quanto stimato nei...

Meteo - Italia spaccata in due : dai +20°C delle coste della Liguria ai +39°C del Sud. E Venerdì 14 sarà un inferno : Ennesima giornata caldissima oggi al Centro/Sud Italia, mentre al Nord/Ovest fa molto più fresco (in Liguria, sulla costa della Riviera di Ponente, da Imperia a Savona le massime giornaliere sono rimaste ferme a +20°C). Il forte maltempo che sta colpendo l’area alpina ha avuto conseguenze disastrose sul lago di Como, ma domani tornerà a splendere il sole su tutta l’area alpina, con temperature in forte aumento. Intanto oggi le ...

Meteo : l'Italia nella morsa del caldo - venerdì previsti fino a 42 gradi : Ultimi colpi del maltempo al Nord: allagamenti a Sondrio, esondato il lago di Como. Nei prossimi due giorni le temperature saliranno in tutto il Paese: il picco si toccherà nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Situazione stabile nel weekennd, la calura dovrebbe attenuarsi...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : rischio di grandine molto grande - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua la minaccia maltempo al Nord Italia dopo i violenti temporali di ieri che hanno portato forti grandinate dalla Lombardia all’Emilia Romagna e fino in Slovenia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi, non solo per le nostre regioni settentrionali ma anche per quegli stati dell’Europa centrale che già hanno sofferto eventi estremi in questa settimana, in primis la Germania, teatro di grandine ...

Meteo estate 2019 : da giovedì caldo africano su tutta l'Italia : Ultimi scampoli di primavera prima dell'inizio dell'estate. Da giovedì previste alta pressione e bel tempo su tutto il Paese. Attesa un'ondata di caldo africano che porterà i termometri a salire fino a 40 gradi, con picchi di 43° in Sicilia.-- Addio primavera, l'estate sta per arrivare. O meglio, è già arrivata al Sud dove in questi giorni si stanno registrando temperature molto elevate, mentre al Nord permane una situazione di ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Meteo Italia : nubifragi in Valle d’Aosta - pioggia e grandine in Piemonte [DATI] : Forti temporali si registrano al Nord Italia in queste ore, in particolare su Piemonte e Valle d’Aosta, a causa della bassa pressione che, continuando a stazionare sulla Francia, convoglia sull’area intensi flussi umidi meridionali. In Piemonte negli ultimi tre giorni sono state registrate precipitazioni significative soprattutto su Verbano e Torinese, con pioggia mista a grandine e raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 km/h a ...

Meteo - il caldo africano infuoca l’Italia e innesca violenti temporali al Nord/Ovest : allarme alluvione al confine con la Svizzera : Meteo – Fa sempre più caldo sull’Italia: oggi le temperature sono diventate tropicali anche al Nord, in modo particolare nel Friuli Venezia Giulia dove abbiamo +35°C a Monfalcone e San Canzian d’Isonzo, +34°C a Trieste, +33°C a Pordenone, Carlino e Bertiolo, +32°C a Udine e Fagagna, ma anche sulle Regioni centrali con la Toscana dove spiccano i +36°C di Empoli, i +35°C di Firenze e Lucca e i +34°C di Prato e Pisa, e il Lazio ...