Meteo | giornata calda e afosa | occhio ai temporali pomeridiani!

Meteo : alta pressione sub-tropicale in rinforzo - ma ancora locali forti temporali in giornata : Splende il Sole stamattina su quasi tutta Italia, tutto grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che, finalmente, si è decisa a riconquistare il Mediterraneo dopo una lunga assenza. La...

Meteo : giornata variabile e mite - ma occhio agli acquazzoni pomeridiani : In questa terza decade di maggio stiamo assistendo probabilmente per la prima volta a qualche giornata pienamente primaverile, in particolar modo al centro-sud dove le temperature sono decisamente...

Meteo : vasta bassa pressione sull'Italia - nuova giornata autunnale! : Come vi dicevamo ieri, nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che le condizioni Meteo sono nuovamente precipitate su gran parte d'Italia. Una nuova perturbazione atlantica si è introdotta...

Allerta Meteo Emilia Romagna : temporali per tutta la giornata di domani : Allerta per temporali e criticità idraulica in Emilia Romagna: l’ha emessa la protezione civile regionale per tutta la giornata di domani. Previsti temporali associati a forti raffiche di vento nelle aree pianeggianti del territorio Emiliano-romagnolo. In particolare, l’Allerta gialla per temporali riguarda la pianura Emiliana orientale e centrale, la pianura e bassa collina Emiliana occidentale, con l’interessamento di tutte ...

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Giornata della Terra e Meteorologia - perchè è così importante : Si celebra oggi – 22 Aprile – la Giornata della Terra, istituita nel 1970 per sensibilizzare la popolazione mondiale al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. E’ una data simbolica molto importante, a maggior ragione adesso a quasi 50 anni dalla sua istituzione, perchè ci avvicina sempre di più all’obiettivo di un mondo pulito in cui gli uomini vivono in armonia con l’ambiente che li circonda ...

Giornata della Terra - l’Allerta Meteo di Pasquetta : lo scirocco scatena una tempesta di sabbia dal Sahara - arriva la pioggia gialla sull’Italia [MAPPE] : Allerta Meteo Pasquetta– Nel giorno in cui il mondo celebra la Giornata della Terra per sensibilizzare la popolazione al tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale, l’Italia sta vivendo una violenta tempesta di scirocco che sta già provocando gravi danni in Sicilia come abbiamo visto nell’apposito articolo di Meteo in diretta: Meteo, nella Giornata della Terra una Pasquetta di scirocco sull’Italia: Sicilia ...