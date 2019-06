Meghan Markle umiliata | il matrimonio durerà tre anni e Harry snobba il Royal Ascot

dilei

(Di mercoledì 19 giugno 2019)si è aggiudicata l’ennesimo soprannome crudele: “Sposa laureata”. Il nomignolo, che le è stato appioppato da uno dei membri anziani della Famiglia Reale, sembra un nonsenso ma in realtà nasconde una cattiveria, ossia iltra l’ex attrice esolo tre, come un corso di laurea. Voci di divorzio si erano già inseguite in passato, mentreera in dolce attesa, poi erano state subito insabbiate. Pare però che il suo comportamento anticonformista e non curante del protocollo, abbia davvero irritato la Corte e portato all’esasperazione molti dei suoi collaboratori, come riporta l’Express. Ultimamente anche, durante il Trooping The Colour, è apparso spazientito con la moglie alla quale ha intimato per ben due volte di voltarsi verso la parata militare. Intanto, il Duca del Sussex ha disertato il...

