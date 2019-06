Max Pezzali annuncia l’uscita di “Welcome to Miami South Beach” | singolo che anticipa

Welcome to Miami (South Beach) è il nuovo singolo di Max Pezzali dal 21 giugno : Il nuovo singolo di Max Pezzali è Welcome To Miami (South Beach). Il brano arriva in rotazione radiofonica a partire dal 21 giugno e rappresenta un antipasto di quello che sarà il suo prossimo album di inediti in arrivo per il 2020. L'annuncio di un ritorno in radio era già arrivato qualche settimana fa, con le dichiarazioni di Claudio Cecchetto che aveva reso nota l'intenzione di tornare con un nuovo singolo che oggi sappiamo intitolarsi ...

Max Pezzali si è sposato. La fortunata? La sua migliore amica - : Ludovica Marchese La cerimonia si è svolta lo scorso 28 aprile in provincia di Pavia e riservata a pochi intimi. Un’amicizia storica lega il cantante e l'avvocatessa Debora Pelamatti Anche per questa coppia è arrivato il momento di metter su famiglia. È così che Max Pezzali, il cantante degli ex 883, e Debora Pelamatti, avvocatessa, si sono dichiarati il loro amore eterno sull’altare di una chiesa in provincia di Pavia lo scorso 28 ...

Max Pezzali - nozze a sorpresa : ha sposato Debora Pelamatti : Max Pezzali e Debora PelamattiMax Pezzali e Debora PelamattiMax Pezzali e Debora PelamattiMax Pezzali e Debora PelamattiMax Pezzali e Debora PelamattiMax Pezzali e Debora Pelamatti«Nella buona sorte e nelle avversità/Nelle gioie e nelle difficoltà/Se tu ci sarai/Io ci sarò». Max Pezzali si è (ri)sposato a sorpresa a 51 anni. A dire «sì» insieme all’ex 883, la compagna Debora Pelamatti. La cerimonia si è tenuta lo scorso 28 aprile in ...

Max Pezzali si sposa a 51 anni con la sua migliore amica Debora Pelamatti (e smentisce la “sua” ‘Regola dell’amico’) : “In pochi casi sporadici l’amicizia può consentire un approfondimento di conoscenza che fa capire alle due persone di essere più simili di quanto pensassero e quindi di avvicinarsi sentimentalmente”: parole di Max Pezzali che al settimanale Chi ha raccontato il suo matrimonio e il legame che l’ha unito a Debora Pelamatti. Il matrimonio si è celebrato lo scorso 29 aprile a Villa Necchi alla Portalupa: Max, 51 anni e Debora, 43, ...

Max Pezzali nozze in segreto con Debora Pelamatti : nozze a sorpresa tra Max Pezzali e Debora Pelamatti. Per Pezzali si tratta delle seconde nozze, questa volta celebrate in gran segreto in una frazione della sua città, Pavia. Di fronte a pochissimi invitati, gli amici e i parenti più stretti della coppia, Max Pezzali e Debora Pelamatti hanno pronunciato il fatidico sì nelle cornice di Villa Necchi, a Belcreda di Gambolò (Pavia). A celebrare l’unione è stato l’ ex sindaco di Pavia come ...

Chi è Debora Pelamatti - la moglie di Max Pezzali : Max Pezzali si è sposato con Debora Pelamatti, che è diventata sua moglie dopo tre anni d’amore. Bresciana, bellissima e avvocatessa, Debora ha conquistato il cuore del cantante degli 883, dopo un matrimonio finito e tanta sofferenza. La coppia è convolata a nozze in gran segreto, a Pavia, nella cornice di Villa Necchi. Secondo quanto rivelato da Il Giornale di Pavia, il matrimonio è stato celebrato lo scorso 29 aprile da Alessandro Cattaneo, ...

Max Pezzali si è sposato in gran segreto con Debora Pelamatti : Max Pezzali ha sposato la sua compagna Debora Pelamatti. Per il cantante si tratta delle seconde nozze, questa volta celebrate in gran segreto in una frazione della sua città, Pavia. Di fronte a pochissimi invitati, gli amici e i parenti più stretti della coppia, Max Pezzali e Debora Pelamatti hanno pronunciato il fatidico sì nelle cornice di Villa Necchi, a Belcreda di Gambolò (Pavia). A celebrare l’unione è stato l’ ex sindaco di Pavia come ...

Max Pezzali si è sposato : matrimonio in gran segreto con Debora Pelamatti : Il cantante ex 883 Max Pezzali si è sposato a Pavia con la sua Debora Pelamatti, sua compagna ormai da diversi anni. La coppia ha detto sì di fronte ad Alessandro Cattaneo, ex sindaco della città lombarda, domenica 29 aprile: alla cerimonia hanno presenziato pochi invitati, sicché le nozze sono avvenute nel pieno rispetto della privacy e dell’intimità della coppia. Max Pezzali si è sposato: matrimonio segreto a Pavia Come riporta il ...

Max Pezzali ha sposato Debora Pelamatti : Nozze a sorpresa, e in gran segreto, per il 51enne Max Pezzali. L'ex cantante degli 883 è infatti convolato a nozze con Debora Pelamatti, sua compagna da circa quattro anni. A riportare la notizia del matrimonio, Il Giornale di Pavia.Le nozze sono andate in scena il 29 aprile scorso, nella bellissima Villa Necchi, in provincia di Pavia, davanti a pochissimi fortunati invitati. Foto non ne sono uscite, così come comunicazioni social. Ad ...