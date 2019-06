Maturità | Studenti Medi Veneto | ' esame bocciato | nemmeno rimandato a settembre'

Maturità - a Napoli si punta sull?attualità : la voce degli studenti dopo la prima prova : «Non era facile ma è andata». Bene o male la prima prova del nuovo esame di Maturità è ormai alle spalle. All?uscita di scuola tutti attaccati al telefonino per...

Al via la Maturità - la tensione degli studenti : Incognite per la nuova modalità d'esame, dubbi sulle possibili tracce scelte dal Ministero e l’immancabile ansia da prestazione. Queste le emozioni dei ragazzi del Liceo Classico Giuseppe Parini di Milano a pochi minuti dall'ingresso nelle aule per la prima prova dell'Esame di Maturità. (Lapresse) Redazione ?

Maturità 2019 - penne e vocabolari - acqua e panini : le scorte degli studenti sui banchi : Maturità 2019, penne e vocabolari, acqua e panini: le scorte degli studenti sui banchi Ungaretti, Sciascia, Dalla Chiesa e Bartali. Sono queste le tracce della prima prova della Maturità 2019 fornite agli oltre 500 mila studenti che iniziano l'esame finale della scuola superiore. Sono i ragazzi nati nel ...

Maturità - il nuovo esame spaventa studenti e commissari : a Palermo rinunciano 27 presidenti : Mancano meno di 24 ore alla prima prova del nuovo esame di Maturità e, in Sicilia, ad andare in panico non sono solo gli studenti, ma anche gli insegnanti. Come riporta l'edizione locale del quotidiano La Repubblica, a Palermo, sarebbe emergenza commissari d’esami. Negli ultimi giorni si è assistito ad una vera e propria fuga e, per evitare il caos, l'Ufficio Scolastico Provinciale ha avviato una spasmodica ricerca. Fuga dalla Maturità Domani, ...

Esami di Maturità : al via mercoledì per oltre 500mila studenti : Al via mercoledì 19 giugno, con la prova di Italiano, gli Esami di maturità per oltre 500.000 studenti. Appuntamento alle 8.30 con apertura plico

Esami di Maturità 2019 : ecco l’errore alimentare più frequente degli studenti : “L’abuso di caffè è l’errore alimentare più frequente degli studenti che si preparano ad affrontare l’esame di Maturità, perché provoca eccitazione, ansia ed insonnia che fanno perdere concentrazione e serenità mentre la frutta aiuta a rilassarsi e a combattere il grande caldo che disturba in questi giorni gli studi“: è quanto afferma la Coldiretti che ha stilato la lista degli alimenti “promossi e bocciati” nella dieta per gli Esami ...

Maturità 2019 - poverelli i nostri studenti-cavia… : E così ci siamo, dopo tante polemiche, infinite domande e, invero, pochissime e preferibilmente confuse risposte, gli allievi delle classi terminali delle nostre Superiori si avviano a sostenere l’esame di Maturità con il look rifatto in condominio tra Pd e Lega. Un ibrido piuttosto inquietante su cui ho già scritto. poverelli i nostri studenti-cavia che, al contrario di tutti gli altri che li hanno preceduti e che li seguiranno, sperimenteranno ...

