Maturità | Montanari replica a Salvini | “Attacchi? Una medaglia Chiedere scusa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Non so quale sia l’onore più grande: essere scelto per lami fa molto piacere, ma essere attaccato da Matteoè una”. Così lo storico dell’arte Tomasoin esclusiva alle telecamere de ilfattoquotidiano.it risponde alle critiche del ministro dell’Interno che ha definito il saggista fiorentino, tra i protagonisti della prima prova degli esami didi quest’anno, un “triste snob di sinistra” perché a suo avvisoha “infangato due grandi come la Fallaci e Zeffirelli”. Tutto ha avuto inizio con un tweet dello stesso docente universitario, pubblicato la scorsa domenica poco dopo la notizia della morte del regista Franco Zeffirelli: “Si può dire che il #maestro Scespirelli era un insopportabile mediocre, al cinema insopportabile? E che fanno senso gli alti lai della Firenzina, genuflessa in lutto o in orbace, ai ...

repubblica : Maturità 2019, tracce prima prova: Ungaretti e Sciascia. Poi Stajano, Montanari e Fernbach. Una è dedicata a Bartal… - repubblica : Maturità 2019, prima prova: Ungaretti e Sciascia. Poi Stajano, Montanari e Fernbach. Una traccia è dedicata a Barta… - EdiGirolami : RT @lauracesaretti1: Dopo aver scoperto che alla #maturità qualche grillino ha infilato tra le tracce per il tema anche un pensiero profond… -