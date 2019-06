Maturità | a Napoli si punta sull?attualità | la voce degli studenti dopo la prima prova

Nella targa per Sarri (divelta) c’è l’immutabile imMaturità di Napoli : Napoli fa, Napoli disfa. Elegge un capopopolo e lo destituisce. Crea e dedica una targa, poi la strappa via. Sarà certamente così anche in altre città, ci mancherebbe. Intanto, nel giro di pochi anni è successo due volte proprio qui: Higuain, poi Sarri. Storie forse diverse o forse simili, ma con un unico denominatore: la figura attorno alla quale la città (non tutta, per fortuna) ha bisogno di riconoscersi. Una (nuova) follia collettiva che ha ...