Maturità 2019 | le tracce dei temi

Maturità 2019 : prima prova - la traccia del tema di attualità : È iniziata oggi la Maturità 2019, con gli studenti che sosterranno la prima prova questa mattina e potranno scegliere tra diverse tipologie di tracce. Ecco la traccia del tema di attualità (tipologia C)

Maturità 2019 : il saggio tecnico-scientifico : Comincia la prima prova della Maturità 2019: tra poco gli studenti sapranno quali sono le tracce del tema di italiano grazie ai plichi telematici che a breve arriveranno nelle scuole. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla traccia della prima prova della Maturità 2019 per quanto riguarda il tema di argomento tecnico-scientifico

Maturità 2019 - il tototracce della prima prova : Greta Thunberg - Martin Luther King e Rita Levi Montalcini : Sette tracce suddivise tra l’ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. In tutto sono tre le tipologie tra le quali possono scegliere gli studenti, che domani iniziano la Maturità con la prima prova. E se tra gli autori da analizzare spopolano Gabriele D’Annunzio, Alessandro Manzoni e Giosuè Carducci, sono tanti gli anniversari e i personaggi dell’attualità che il Miur può proporre ai ...

Maturità 2019 : il tema storico politico : Al via la prima prova della Maturità 2019: tra poco gli studenti sapranno quali sono le tracce del tema di italiano grazie ai plichi telematici che a breve arriveranno nelle scuole. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla traccia della prima prova della Maturità 2019 per quanto riguarda il tema di argomento storico-politico

Maturità 2019 : la traccia del saggio artistico-letterario : La Maturità 2019 è appena iniziata, e gli studenti stanno per varcare le porte delle scuole secondarie italiane per affrontare la prima prova, ovvero il tema d'italiano. Tra tototracce, anniversari e ricorrenze, ecco quali sono le tracce ufficiali dell'esame di Maturità 2019, in particolare per quanto riguarda il saggio breve artistico-letterario.

Maturità 2019 : prima prova - chi sono gli autori dell'analisi del testo : È ufficialmente iniziata la Maturità 2019: gli studenti stanno per entrare in aula e scopriranno le tracce della prima prova dopo la consegna dei plichi telematici. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla traccia A, ovvero l'analisi del testo, e sugli autori protagonisti della prima prova della Maturità 2019.

Maturità 2019 - cosa cambia rispetto agli anni scorsi : Non ci sarà più la terza prova, ma cambieranno struttura anche la seconda prova e l'esame orale: le cose da sapere

Maturità 2019 - prima prova al via. Alle 8.30 arrivano le 7 tracce del tema : Attesa finita per mezzo milione di maturandi classe 2000. Il tema di storia è sparito come traccia a se stante ma Bussetti ha assicurato che la storia ci sarà come «materia trasversale»