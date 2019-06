MATURITÀ 2019 | DIRETTA PRIMA PROVA ESAME DI STATO Qual è la traccia più scelta?

GINO BARTALI SALV' L'ITALIA IN BICI/ Cassani : 'Giusto riconoscimento' - MATURITÀ 2019 - : GINO BARTALI in BICI salvò L'ITALIA, assieme ad un cardinale,: il tema d'attualità alla Maturità 2019 tra storia e sport. Le parole di Davide Cassani.

Leonardo Sciascia 'Giorno della civetta'/ Tema mafia 'scelta giusta' - MATURITÀ 2019 - : Leonardo Sciscia, Il giorno della civetta: il Tema in Prima Prova Maturità, l'autore siciliano e la lotta alla mafia. Parlarne? Secondo Ciconte è un bene.

MATURITÀ 2019 - ecco qual è per me il filo rosso delle tracce. Un vero antidoto all’odio : Il tema sotterraneo che unisce le tracce dei temi della Maturità di quest’anno è, secondo me, il coraggio. Coraggio incarnato dal capitano Bellodi di Leonardo Sciascia, da Gino Bartali, dal generale Dalla Chiesa, dalla militanza giornalistica di Corrado Stajano (bellissimo e coraggioso il suo appena ristampato Il sovversivo, dedicato all’anarchico Franco Serantini). E a quella domanda così dura di Ungaretti: “Dio cosa è?”. ...

MATURITÀ 2019 - traccia più scelta : il 30% opta per “L’illusione della conoscenza”. Seguono Montanari e Bartali : “L’illusione della conoscenza”di Steven Sloman e Philip Fernbach. È questa la traccia più gettonata tra gli studenti italiani per la prima prova scritta dell’esame di Maturità 2019. Proposta nell’ambito della Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) il brano tecnico-scientifico è stato scelto dal 31% dei ragazzi. Sul podio, appena più in basso, c’è il passo tratto dal libro ...

Prima prova MATURITÀ 2019 - Cristiano Gatti : “Ritrovarsi tra Sciascia e Ungaretti fa soggezione” : Tra i personaggi scelti dal Miur per la prova d'italiano degli esami di Maturità 2019 c'è Cristiano Gatti, giornalista sportivo e scrittore. In un tema che unisce sport e storia, si parte da un suo articolo commemorativo in cui rivendica i grandi successi di Gino Bartali. Intervistato da Fanpage.it, ha raccontato la grande emozione di ritrovarsi ancora una volta tra i banchi di scuola.Continua a leggere

Tracce seconda prova MATURITÀ 2019 : cosa (quasi) sicuramente non uscirà : Quali Tracce e argomenti possono uscire nella seconda prova della Maturità 2019, in calendario domani, mercoledì 20 giugno? Al via il tototraccia: al liceo classico quasi sicuramente non usciranno Tacito e Seneca per quanto riguarda il latino, e Cassio Dione e Plutarco per il greco, mentre allo scientifico sono papabili le funzioni e il campo magnetico.Continua a leggere

MATURITÀ 2019 - le commissioni alle prese con le buste per l’orale. Ecco come funzionano : A pochi giorni dall’inizio degli orali le commissioni sono ancora in alto mare. Quest’anno la terza prova della Maturità è tutta nuova: abolito il cosiddetto “quizzone” ora ci saranno tre buste tra le quali i candidati dovranno scegliere la propria. Una novità che crea ansia tra i ragazzi e un gran lavoro preparatorio per i commissari e i presidenti. Tecnicamente funzionerà così: la Commissione stessa dovrà predisporre le buste, in un’apposita ...

LEONARDO SCIASCIA "GIORNO DELLA CIVETTA"/ Tema figlio dell'Antimafia - MATURITÀ 2019 - : LEONARDO Sciscia, Il giorno DELLA civetta: il Tema in Prima Prova Maturità, l'autore siciliano e la lotta alla mafia da un 'semplice' fatto di cronaca

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - prima prova : la "cittadinanza" batte il desiderio : MATURITÀ 2019: l'orrore della guerra, la dedizione allo Stato, la responsabilità davanti alle tragedie della storia sono i temi chiave della prima prova

MATURITÀ 2019 - esame di stato : prima prova in diretta/ Stajano e Bartali : le reazioni : Maturità 2019, la prima prova dell'esame di stato in diretta: ecco le reazioni degli studenti dopo aver svolto il 'tema' di oggi

MATURITÀ 2019 - Nando Dalla Chiesa : “Tema su mio padre? Mi sono commosso. Di mafia nei libri di scuola non si parla mai” : “Mi sono commosso“. Così, ai microfoni di Radio24, Nando Dalla Chiesa, professore di Sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, commenta una delle tracce della prova di Maturità, incentrata sulla figura del padre, il Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo. ...

MATURITÀ 2019 - la Storia espulsa dalla porta rientra dalla finestra. Vendetta è compiuta : espulsa dalla porta principale dei programmi d’esame, la Storia rientra dalla finestra nelle tracce degli esami di Maturità 2019. Bene, evviva. La Storia trionfa. Anzi, come suggerisce Marc Bloch, siamo alla “apologia della Storia” e dello studio della memoria recente che non si fa uccidere da una circolare ministeriale. “Papà, spiegami a cosa serve studiare la Storia”, chiedeva il figlio a Bloch, che scrisse quel capolavoro per rispondere a ...

Tracce MATURITÀ 2019 : Dalla Chiesa nel tema - arriva la stangata dal figlio Nando : Tra le Tracce della prima prova all'esame di Maturità 2019 c'è il ricordo delle vittime di mafia, e in particolare del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia insieme alla moglie e a un agente della scorta. Dopo aver letto le Tracce ufficiali del Miur, i figli Nando e Rita Dalla Chiesa hanno commentato con commozione la scelta del Ministero e la memoria del padre.Continua a leggere