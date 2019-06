Martina Nasoni e Daniele Dal Moro inseparabili dopo il Grande fratello | gli indizi social

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Dal, appena usciti dalla casa del2019, non si sono persi di vista un secondo o quasi e hanno pure passato la prima notte da ‘reduci’ insieme (che poi hanno anche raccontato). Archiviata la girandola di emozioni per la vittoria che ha investito la trionfatrice, è subitoarrivato il momento di affrontare il pregresso emotivo tra i due, protagonisti di un piccolo flirt nella casa che, però, sembrava essersi in qualche modo arrestato. Niente di più falso, a quanto pare: i due sono stati spesso insieme nella settimana abbondante trascorsa dalla fine del reality show e, per quanto non mostrino atteggiamenti particolarmente romantici, sembra proprio che non sappiano stare staccati (e lo testimoniano le storie di Instagram di entrambi). Eha anche trovato il tempo di ribattere a tono contro chi lo ...

