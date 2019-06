Mario Soldati sapeva dipingere con la scrittura E così ci ha aperto il suo ‘piccolo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Nella ricorrenza del ventennale della scomparsa diè fondamentale collocare questa poliedrica figura tra i grandi della letteratura italiana. Ancora oggi, infatti, la sua personalità sembra aver conquistato con fatica il posto d’onore che, invece, merita. Eppure la produzione editoriale è statavasta evaria da affascinare intere generazioni, spaziando dalla terra al cielo, passando per mari, colline e monti. E ancora vicoli, rioni, sestieri, piazze e vigneti come terrazze sull’infinito. Un paesaggista dell’animo che, anche nei suoi scritti, appare celato dietro ad una cinepresa per scorgere il dettaglio, lo sfondo e il sottofondo. Un compagno di viaggio straordinario che, al momento giusto, ti consiglia un buon vino e con il bicchiere in mano inizia a discorrere, dipingendo, della vita che passa, del tempo che resta, del senso dell’agire ...

