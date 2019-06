Marco | il ragazzo-volontario che colora e pulisce il porto di Sferracavallo

direttasicilia

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Zambuto, è conosciuto da tutti nella borgata marinara di. Spesso, di mattina si alza alle 6 e va, in compagnia di altri volontari, a pulire e a dare un tocco di bellezza nei luoghi abbandonati della borgata.ha 25 ed è spinto da un profondo senso civico. Quando non è impegnato dal lavoro si sbraccia e, a proprie spese, aggiusta fontanelle e recinti,, dipinge,la spiaggia. Quello del 25enne è un modo per cancellare il degrado e allontanare chi sporca.però vorrebbe il sostegno anche di altri volontari soprattutto ragazzi della sua età e fa appello quasi ogni giorno sulle pagine dei social per reclutare altri ragazzi muniti di buona volontà. Ieri, assieme ad altri due amici, ha dipinto uno steccato nella zona deldi. Nei giorni scorsi ha anche sistemato Fontanella Via Pescatori. L'articolo, il ...

Andrea_V_73 : @Ienapiangens @Trenonnettesul1 @laura_ceruti @AlinaHarja @Marco_antifa @lucip1985 @RoccoTodero @matteorenzi… - GanimedAntonio : RT @RepubblicaTv: Palermo, Marco, il ragazzo col cappellino che cancella il degrado con i colori - Annarit58621247 : RT @RepubblicaTv: Palermo, Marco, il ragazzo col cappellino che cancella il degrado con i colori -