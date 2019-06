Maradona malato di Alzheimer? Il manager fa chiarezza | ecco le condizioni del ‘Pibe de

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Secondo i media argentiniavrebbe un principio di: ildel ‘Pibe de Oro’ fain merito alledi salute dell’ex fuoriclasse del Napoli Dopo aver lasciato i Dorados de Sinaloa, Diego Armandotorna a far parlare di sè, questa volta a causa delle sue presuntedi salute cagionevoli. Secondo i media argentini infatti, l’ex fuoriclasse del Napoli avrebbe un principio di. La notizia, circolata in fretta in gran parte del Sud America, è stata però smentita daldi, Matias Morla, che su Twitter ha scritto: “voglio chiarire che tutti gli esami medici svolti danon hanno dato alcuna indicazione in tal senso. Oggi Diego si prende cura della sua salute, si sta occupando del suo fisico e del suo ginocchio al fine di tornare a lavorare il piu’ presto ...

ULTIMOBASILEUS : E’ da anni che circolava la voce. Un po’ come tutta la sporcizia morale e la tossicodipendenza di Diego Armando Mar… -