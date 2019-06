Malaysia Airlines MH17 | tre russi e un ucraino incriminati per il disastro aereo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In Olanda quattro persone sono state incriminate per l’omicidio di 298 persone, passeggeri e membri dell’equipaggio, che erano a bordo del volodellaabbattuto all’altezza di Krasnodar, traa e Ucraina, il 17 luglio 2014. Il Joint Investigation Team accusa tree unper il ruolo da loro svolto nell’abbattimento del Boeing 777 partito da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur. Gli investigatori hanno impiegato cinque anni per stabilire chi fu a lanciare il missile Buk, l’arma con cui la 53esima brigata anti aerea russa ha distrutto l’di linea nella regione di Donetsk, nel Donbass, dove era in corso un violento conflitto fra forze separatiste filorusse e ucraine. Benché Mosca avesse sin da subito negato un possibile coinvolgimento della sue Forze Armate nella tragedia, già nel 2016 erano state trovate le prove che un camion ...

