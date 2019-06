Malattie rare | Sansone Nemo | ' con terapia Sma pre-sintomi ottimi risultati'

Malattie rare : prima terapia genica per una forma di talassemia che costringe i pazienti alle trasfusioni : Nuovi dati portano verso la prima terapia genica per una particolare forma di talassemia che costringe i pazienti a una vita di trasfusioni. Bluebird bio, l’azienda che l’ha messa a punto, ha dato l’annuncio nel corso del 24° congresso dell’European Hematology Association (Eha) ad Amsterdam i risultati aggiornati dello studio di fase 1/2 Northstar, ormai concluso, e nuovi dati ottenuti dagli studi clinici di fase 3 ...

Perché fa sempre notizia il costo delle terapie per le Malattie rare : È di pochi giorni fa la notizia dell’approvazione negli Stati Uniti di una terapia genica per l’atrofia muscolare spinale. È corretto affermare che i bambini affetti dalla forma più grave della patologia, la Sma1, che sono stati trattati finora possano dirsi salvati dalla terapia. La Sma1 porta nella maggior parte dei casi alla morte prima dei due anni e negli altri casi a una condizione di disabilità ...

“Facciamoci in 4” per le Malattie rare : venerdì 24 maggio di corsa a Giavenale : Si chiama “RAR – RunAroundRio”, ma si legge sostegno alla ricerca scientifica. È la seconda tappa del progetto “Facciamoci in 4”, la staffetta benefica che – per la prima volta – vede in sinergia le quattro più importanti manifestazioni podistiche non competitive dell’Altovicentino (Stragiaxà Race, RAR, Anguria Ran e Alberto Race) per dare una speranza in più ai bambini e ragazzi con malattie rare. I fondi raccolti, infatti, ...

Malattie della tiroide - i sintomi da non trascurare : Quali sono le Malattie della tiroide e quali sono i sintomi che ne indicano un malfunzionamento? La tiroide è una ghiandola a forma di farfalla posizionata alla base del collo. Quasi tutti la conoscono, ma solo pochi sanno con certezza come funzioni. Il suo compito – fondamentale per il nostro benessere – è quello di regolare il metabolismo, la termoregolazione corporea e lo sviluppo sessuale e scheletrico. La tiroide presiede anche ...

Telethon e Uildm - i Cuori di biscotto per le Malattie genetiche rare : Torna il 4 e il 5 maggio la campagna di primavera della Fondazione Telethon e Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. In oltre 1.600 piazze italiane saranno di nuovo protagoniste le«mamme e i papà rari», come le chiama la campagna, cioè quei genitori che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei propri figli. Gli italiani troveranno in strada e in piazza i banchetti dove i volontari – anche di Avis ...

"Io per lei" : cuori di biscotto per aiutare la ricerca sulle Malattie rare : Sabato e domenica 4 e 5 maggio in oltre 1.600 piazze in tutta Italia sarà possibile sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare con la campagna 'Io per lei', lanciata in occasione della festa ...

Malattie rare - subdole perché diagnosticate in ritardo. Come scoprire la distrofia di Duchenne : Le Malattie rare sono circa ottomila. Tutte insieme rappresentano un decimo delle Malattie croniche. Spesso vengono diagnosticate in ritardo per la molteplicità dei sintomi e per la loro natura ...

Per la Festa della Mamma - Cuori di Biscotto nelle piazze italiane per sostenere la ricerca sulle Malattie genetiche rare : In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie ...

Le cure per le Malattie rare e i fondi per pagarle : il problema della sostenibilità : In un recente Convegno, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità, si è discusso del problema emerso negli ultimi anni nel campo delle malattie rare: la “sostenibilità” delle cure. I fondi a disposizione potranno coprire le necessità di cura dei malati? Per ora si scarica in parte il problema sulle Regioni, che non sempre fanno fronte. Anche se le prime relazioni del Convegno avevano l’obiettivo di evidenziare in positivo l’aumentata ...