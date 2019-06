Malattie cardiologiche e cardiopatie nelle donne I consigli per prevenirle

dilei

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Lesono spesso diagnosticate tardivamente a causa di una sintomatologia non specifica. La maggior parte della ricerca clinica, epidemiologica e di tutte le osservazioni alla base delle azioni mediche è stata finora condotta sull’uomo, poi traslata alla donna senza evidenze scientifiche adeguate. Alcune patologie nell’immaginario collettivo vengono percepite come maschili a discapito di una adeguata prevenzione anche. Lecardiovascolari sono la principale causa di mortesopra i 65 anni e questo è un dato assolutamente misconosciuto, non solo nella popolazione generale ma talvolta anche in ambito medico. Il 40% delle morti femminili è dovuto a infarto e ictus, lemuoiono molto di più a causa dellecardiovascolari che per tutti i tumori messi insieme, compreso il tumore del seno. Per capire meglio come intervenire ...