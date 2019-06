Madonna omaggia Bella Ciao nel suo album | ' Non farei mai scambio tra Trump e

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La regina del pop è tornata con un nuovo progetto discografico. Lo scorso 14 giugno, alias Veronica Ciccone, ha pubblicato il suo ultimo lavoro realizzato in studio, l'dal titolo "Madame X". Un titolo criptico che rappresenta l'ultima impersonificazione della cantante: nel suo nuovoinfattisi trasforma in un agente segreto, che non ha un'identità specifica, diventando semplicemente "Madame X". Nel nuovo lavoro musicale della "Signora X" figura anche un omaggio a "", l'inno dei partigiani dedicato all'Italia antifascista, diventata un simbolo della Resistenza italiana. Così, in "Madame X", troviamo la traccia "", cheha deciso di interpretare in segno di omaggio alle sue origini italiane. In un'intervista concessa al Corriere della Sera, la regina del pop ha rilasciato alcune dichiarazioni, e non solo sulla sua musica....Continua a ...

