M5s | Di Battista | Se il governo cade | mi candiderei | Deroga alla

Di Battista : "Se cade il Governo chiederò la deroga alla regola M5s dei 2 mandati" : Se mi lasci non vale. Alessandro Di Battista è convinto che Matteo Salvini vorrà presto far cadere il Governo e prepara la strategia del giorno dopo. Lo fa annunciando la volontà di ricandidarsi, ma anche di portare con sé tutta la squadra M5S. “Se il Governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa legislatura” nel computo del limite dei due mandati previsto dalle regole ...

Di Battista : «Salvini gioca sporco». Ma nel M5s finisce sotto accusa : Nel libro «Politicamente scorretto», accuse al leader della Lega: «Inaffidabile e schiavo del potere». Ma anche a Di Maio: «Non abbiamo più un sogno, basta essere complici»

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...

Battibecco dentro il Movimento - Di Battista affondo su Di Maio : “Il suo M5s ha paura della Lega” : Momento ad alta tensione all’interno del partito dei grillini, Alessandro Di Battista piazza un affondo pesante Alessandro Di Battista è tornato alla carica biasimando aspramente, ancora una volta, l’appiattimento sulla Lega da parte del M5s. Lo ha fatto confezionando il suo ultimo libro “Politicamente scorretto”, pubblicato dal Fatto Quotidiano ma non smette mai di farlo ogni volta che affida … Continue reading Battibecco dentro il ...

Luigi Di Maio azzera Alessandro Di Battista : "È il Massimo D'Alema del M5s" : Sbraita ancora, Alessandro Di Battista. Urlare, ringhiare, insultare: la sua attività preferita. E ora, per farlo, ha messo nero su bianco un intero libro, dal titolo che è un cliché, Politicamente scorretto. Il libercolo, per inciso, è in vendita da oggi. E ieri, domenica 16 giugno, Il Fatto Quotid

Alessandro Di Battista - un cliché vivente : ecco il titolo del nuovo libro dell'ex deputato M5s : «Politicamente scorretto» ed uscirà lunedì prossimo il nuovo libro di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo è lo stesso «leader di riserva» grillino con un «post scriptum» alla termine di un lungo messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. «P.S. Il 17», scrive Di Battista «esce in edicola e in

Di Battista : M5s vigili su malaffare : 14.00 "Il governo vada avanti perché c'è un contratto da rispettare con ottime proposte ancora da realizzare. Allo stesso tempo il Movimento deve continuare a denunciare il malaffare dilagante,malaffare reso possibile dalle relazioni pericolose dei partiti". Lo scrive su fb Alessandro Di Battista a proposito dell'arresto di Paolo Arata ricordando che "anche uno dei suoi figli è finito in carcere, l'altro ha ottenuto un contratto a Palazzo ...

Inchiesta Fanpage su rifiuti - Di Battista : “Incredibile - M5s sia intransigente su queste schifezze” : Alessandro Di Battista commenta l'Inchiesta di Fanpage.it sullo sversamento dei rifiuti in Veneto definendola una "roba incredibile" e prendendo spunto per parlare dell'alleanza di governo con la Lega: "Il Movimento sia leale perché c'è un contratto da rispettare, ma sia intransigente rispetto a schifezze come questa svelata da Fanpage".Continua a leggere

Maturità - da Di Maio a Salvini da Conte a Di Battista : ecco il voto agli esami dei politici di Lega e M5s : Mancano nove giorni alla prima prova degli esami di Maturità del 2019, e gli studenti si stanno preparando dopo la fine delle lezioni. Dando uno sguardo al passato, in questo video trovate i voti dei politici del cosiddetto governo del cambiamento: dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dal presidente della Camera, Roberto Fico, al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti; ma anche ...

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

Alessandro Di Battista umiliato all'assemblea M5s - retroscena : "È arrivato il profeta" : Dopo il voto su Luigi Di Maio ci si chiede che ruolo avrà Alessandro Di Battista. Il "Che Guevara" de Movimento 5 stelle è sospettato dai neoeletti di voler indebolire la figura del vicepremier grillino per andare alle urne velocemente e farsi quindi rieleggere, magari con la carica di capo politico

M5s - Luigi Di Maio confermato con l'80% su Rousseau : un voto contro Alessandro Di Battista : La messinscena è finita, ecco il verdetto del voto sulla piattaforma Rousseau: Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5s con l'80% dei voti, rende noto il portale grillino ilblogdellestelle.it. Il risultato viene così presentato: "Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle

La linea di Di Battista potrebbe far crollare il governo - i M5s è stato avvertito : La linea dura di Di Battista nei confronti della Lega potrebbe scaturire un crollo del governo immediato, lo fa sapere Matteo Salvini La Lega dice ‘no’ a un Movimento 5 stelle in cui dovessero prevalere le idee di Alessandro Di Battista. È quello che ha precisato Matteo Salvini ai suoi parlamentari durante l’assemblea a Montecitorio, … Continue reading La linea di Di Battista potrebbe far crollare il governo, i M5S è ...

M5s - verso il confronto in assemblea. Di Battista : “Abbiamo fatto cazzate - ma ora si ricomincia”. Fico : “Parlo stasera” : Una parte dei parlamentari chiede la messa in discussione del leader, Luigi Di Maio chiede l’appoggio della rete. La mossa del vicepremier M5s era annunciata per alcuni, ma ha spiazzato molti altri. La gestione della sconfitta alle elezioni Europee del M5s è stata fin da subito molto confusa: il gruppo spiazzato ha chiesto chiarimenti, i fedelissimi hanno prima confermato la fiducia, poi hanno iniziato a manifestare la necessità che il suo ...