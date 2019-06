Luigi Oliva | ex fidanzato Pamela Prati ' Mi sono sentito usato Non era vera con me'

ilsussidiario

(Di mercoledì 19 giugno 2019), l'exa Live non è la d'Urso. 'Mi. Ho capito che non eracon me'

Ileniasa25 : RT @LiveNoneladUrso: Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati, a Live #noneladurso @carmelitadurso - IdaDiGrazia : A #LivenonelaDUrso l'ex di Pamela Prati, Luigi Oliva: «Mi sono sentito usato» -