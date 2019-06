Luigi Di Maio vuole abolire il canone Rai

Luigi Di Maio sirenetto al mare con Virginia : Weekend al mare per Luigi di Maio e Virginia Saba, in Costa Smeralda per qualche giorno tra amore, divertimento e famiglia. Il vicepremier e la fidanzata hanno passato una giornata in barca con un paio di amici, hanno pranzato in un ristorante gourmet, alloggiato in un hotel di lusso, e si sono scatenati in discoteca. Il settimanale “Chi” li ha fotografati sorridenti e affiatati in versione “sirenetti”. Virginia in ...

Rai - Luigi Di Maio : “Fuori i partiti dalla Tv pubblica oppure tagliamo il canone agli italiani” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle è tornato su un tema caro al suo partito: "Serve subito approvare una legge per spezzare il legame tra la politica e la Rai - ha annunciato Luigi Di Maio - La tv pubblica è dei cittadini, che pagano il canone, non dei politici. O approviamo subito la nostra legge oppure tagliamo il canone"

Luigi Di Maio al vertice segreto : "Tenetevi pronti al voto" - imminente la crisi di governo? : Luigi Di Maio è scampato al rimpasto, ma (forse) non alle elezioni anticipate. È questo il possibile scenario che, secondo Il Giornale, dovrà affrontare il Movimento 5 Stelle, che si è riunito ieri, 17 giugno: "Un incontro per fare squadra e tracciare le priorità della nostra azione di governo", fan

Luigi Di Maio - il dubbio sullo scacco matto di Matteo Salvini : "Ecco su cosa ci sarà la crisi" : E' terrorizzato Luigi Di Maio, teme per lo scacco matto di Matteo Salvini sulla flat tax: "Giancarlo Giorgetti continua a parlare di elezioni - si sfoga il vicepremier grillino secondo un retroscena su La Repubblica - è chiaro che Salvini vuole rompere. Lo farà sulla flat tax. Dobbiamo provare a chi

Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi Di Maio : “Vergognati!” e su Conte… : Maria Elena Boschi è tornata a farsi sentire, attacco via social al ministro Luigi Di Maio, ma anche Giuseppe Conte è sotto il suo mirino Non solo Nicola Zingaretti nel mirino di una Maria Elena Boschi che è tornata a farsi sentire con insistenza. dopo gli attacchi della domenica al segretario democratico (e i retroscena del lunedì) ecco che nel mirino della … Continue reading Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi ...

Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio : "Il salario minimo non è una priorità - faremo la flat tax" : Matteo Salvini asfalta Luigi Di Maio sul salario minimo: "La priorità è la flat tax", dice il leader della Lega arrivando all'assemblea di Confartigianato. "I salari li danno le imprese e come fanno se non abbassiamo le tasse?". E ancora: "L'unico modo per riportare sotto controllo il debito e il de

Caos procure - Luigi Di Maio attacca il Pd : “È la loro P2. È sconcertante - vengono i brividi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca il Pd per il Caos procure e per lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana e riguardato anche alcuni esponenti dem: "sconcertante. Sto leggendo, come tutti, le intercettazioni telefoniche e vengono i brividi. Anche stavolta il peggio, a quanto si legge, lo ha dato il Pd. Se tutto sarà confermato siamo alla P2 del Pd”.Continua a leggere

Alessandro Di Battista attacca Luigi Di Maio ma finisce sotto accusa. Nel suo libro critiche per fare soldi : Nel suo libro Alessandro Di Battista tira una bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma le critiche al vicepremier grillino hanno scatenato una rivolta interna al Movimento 5 stelle. Dibba infatti parla di "squallidi giochi di potere", dice che "un conto è fare un patto di governo, un altro è esse

Luigi Di Maio stroncato dall'Ocse : "Salario minimo è inutile e 9 euro una cifra elevata" : L'Ocse gela Luigi Di Maio sul salario minino. "Abbiamo fatto una stima sui 9 euro lordi l'ora, sia in parità di potere d’acquisto sia rispetto al salario mediano che è 11 euro e qualcosa in Italia, sarebbe il salario minimo lordo più elevato tra i Paesi dell’area Ocse. È una cifra molto elevata e pi

L’Ocse boccia il salario minimo di Luigi Di Maio : “9 euro l’ora cifra troppo alta” : L'Ocse boccia la proposta di salario minimo orario avanzata da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle: i 9 euro l'ora pensati dai pentastellati sono una cifra considerata "troppo elevata". Secondo gli economisti dell'Ocse, intervenuti in audizione alla Camera, il salario minimo "non è la soluzione alla questione salariale e del mercato del lavoro italiano".Continua a leggere

Sergio Mattarella - è lui il vero obiettivo della guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Le grandi manovre per il successore di Sergio Mattarella sono iniziate. E' lui il vero obiettivo della sfida tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. Se non si va a votare prima sarà questo Parlamento che però è a maggioranza grillina, con la Lega in