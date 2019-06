L’orgasmo multiplo dell' uomo esiste Ecco come raggiungerlo

gqitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Quando si tratta di sesso i maschi sono assillati dall'idea di farne di più e meglio. Lo scopo è avere un’attività sessuale intensa, fatta di rapporti che possano essere reiterati a piacimento e allo stesso tempo durare più a lungo. Se è vero che non dovremmo farci ossessionare da questo genere di pensieri e goderci al meglio ciò che già viviamo, è istintivo volersi spingere oltre per esplorare e migliorare un tipo di piacere che ci dà una soddisfazione e un appagamento di cui non abbiamo mai abbastanza. Orgasmosignifica avere più orgasmi durante lo stesso rapporto, una prerogativa di solito attribuita, quasi esclusivamente, alle donne. Ma è vero? I maschi possono avere orgasmi multipli o è solo una leggenda metropolitana? Per rispondere a queste domande, ci siamo consultati con i sessuologi di ...