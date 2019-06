Se Romina mi tendesse la mano... La speranza di Loredana Lecciso (Di mercoledì 19 giugno 2019) Loredana Lecciso manifesta la sua intenzione di far pace con Romina Power per il bene dei figli e di Al Bano: "Se mi tendesse una mano, gliele tenderei tutte e due". Solo qualche giorno fa si parlava dell’ennesimo episodio che attestava l’antipatia di Romina Power nei confronti di Loredana Lecciso che, oggi, si dice pronta a mettere da parte ogni astio.



Che tra le due donne di Al Bano non ci sia mai stata simpatia è cosa nota e lui stesso aveva rivelato che tenerle lontane avrebbe evitato ulteriori dissapori in famiglia. Eppure, se da parte di Romina non c'è mai stata alcuna iniziativa nei confronti della rivale, la Lecciso sembra essere più propensa all'armonia familiare. "Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano - ha detto Loredana in una intervista al settimanale Oggi - . Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina".

A sorpresa, quindi, Loredana Lecciso ha manifestato la volontà di far pace con la ex moglie di Al Bano. Le due, infatti, si sono ritrovate raramente insieme nello stesso posto, ma quando è accaduto non è stato così brutto come potevano pensare. “Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi – ha raccontato la Lecciso - . Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”. In attesa di una risposta di Romina, la ex compagna di Al Bano ha sottolineato anche quanta stima sia rimasta tra lei e il cantante nonostante la fine della relazione. “Per me Al Bano è passato, presente, futuro. È una presenza forte – ha detto - . C’è grande stima tra noi e pur essendo così apparentemente diversi siamo molto più simili di quanto si possa pensare. Siamo uguali nei valori fondamentali della vita”.