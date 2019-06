Loredana Lecciso e Romina Power fanno pace? Le due donne di Al Bano si incontrano

Loredana Lecciso - clamorosa apertura con Romina Power : "Se lei mi tende una mano..." : Dopo l’intervista di Al Bano a Oggi nella quale il cantante auspicava un riavvicinamento tra l’ex moglie Romina e Loredana Lecciso, quest’ultima dice a Oggi: «Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano»

Loredana Lecciso : se Romina mi tende la mano - gliene tendo due : Dopo l'intervista di Al Bano a "Oggi" nella quale il cantante auspicava un riavvicinamento tra l'ex moglie Romina e Loredana Lecciso

Loredana Lecciso vuole la pace con Romina Power : Come ogni estate, puntuale come gli allarmanti servizi di Studio Aperto sul caldo africano da combattere barricandosi in un supermercato, la telenovela Loredana Lecciso - Al Bano - Romina Power ha ripreso vita.Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, la Lecciso avrebbe deciso di deporre l'ascia di guerra nei confronti della prima storica moglie del cantante, che solo pochi giorni fa aveva confessato un sogno: la pace tra le due ...

Se Romina mi tendesse la mano... La speranza di Loredana Lecciso : Loredana Lecciso manifesta la sua intenzione di far pace con Romina Power per il bene dei figli e di Al Bano: "Se mi tendesse una mano, gliele tenderei tutte e due". Solo qualche giorno fa si parlava dell’ennesimo episodio che attestava l’antipatia di Romina Power nei confronti di Loredana Lecciso che, oggi, si dice pronta a mettere da parte ogni astio.-- Che tra le due donne di Al Bano non ci sia mai stata simpatia è cosa nota e ...

Romina Power contro Loredana Lecciso in una stanza d’hotel : Tra Romina Power e Loredana Lecciso è sempre pace armata. Gli anni non sono bastati per calmare le acque tra le due donne. Ancora di meno dopo che, tempo fa, Romina Power si era di nuovo avvicinata ad Al Bano scatenando scenate di gelosia da parte di Loredana finite su tutte le prime pagine delle riviste patinate. L’ultimo incontro tra le due sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l’artista americana sarebbe addirittura scappata via. A ...

Romina Power e Loredana Lecciso nello stesso hotel di Roma - ma non si salutano : Romina Power e Loredana Lecciso a distanza di tempo sono tornate a far parlare, anche se è accaduto in modo involontario. Le due ex compagne di Al Bano si sono incontrate casualmente in un noto hotel di Roma. A svelare alcuni dettagli dell'incontro, ci ha pensato Dagospia. Stando alle indiscrezioni lanciate dal noto sito di gossip, la cantante statunitense ha alloggiato all'hotel Hilton di Roma insieme alla figlia Romina junior. La showgirl ...

Romina Power e Loredana Lecciso - l'incontro imbarazzante all'Hilton Hotel di Roma : Romina Power e Loredana Lecciso litigano ancora per l'amato Albano Carrisi. L'ultimo incontro tra le due donne sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l'artista americana sarebbe addirittura scappata via. Romina e Loredana rivela Dagospia - si sarebbero incontrate casualmente a Roma, nel pres

Romina Power e la figlia Romina junior in fuga dal set fotografico con Loredana Lecciso : Secondo indiscrezioni, Romina Power e la figlia Romina junior si sarebbero trovate per puro sbaglio di fronte a Loredana Lecciso, protagonista di un set fotografico allestito nell'albergo in cui le due soggiornavano. Incontro imbarazzante tra le due donne di Al Bano che, secondo quanto rivelato dai rumors si sarebbero incrociate per pura causalità in un noto hotel di Roma.-- È accaduto tutto durante quella che doveva essere una ...

Romina Power incontra Loredana Lecciso e scappa via : il gossip : Romina Power e Loredana Lecciso: incontro imbarazzante a Roma Non c’è pace tra Romina Power e Loredana Lecciso. Passano gli anni ma continua la guerra fredda tra le donne più importanti della vita di Albano Carrisi. L’ultimo incontro tra le due sarebbe stato piuttosto imbarazzante tanto che l’artista americana sarebbe addirittura scappata via. A riportare […] L'articolo Romina Power incontra Loredana Lecciso e scappa via: ...

Ecco cosa è successo tra Loredana Lecciso e Romina Power : Romina Power e Loredana Lecciso si sa non sono per niente amiche come riporta “Dagospia” riferisce un curioso episodio capitato nella giornata di ieri nell’Hotel Hilton. Romina Power è in compagnia di sua figlia Romina Junior quando ad un certo punto escono dalla stanza dove hanno alloggiato, tutto regolare se non fosse che le due avrebbero scoperto un set fotografico in corso d’opera a poca distanza e che davanti all’obiettivo ...

Romina Power e Loredana Lecciso - imbarazzo all'Hotel Hilton : cosa è successo : Ci risiamo! Si torna a parlare della querelle fra Romina Power e Loredana Lecciso. Avranno pure un uomo in comune (Al Bano Carrisi) ma di certo non la voglia di essere amiche per la pelle e allora ecco servita una nuova puntata della diatriba che non smette di sorprendere da anni.Dagospia riferisce un curioso episodio capitato nella giornata di ieri nell'Hotel Hilton, uno dei più rinomati della capitale. Romina è in compagnia di sua figlia ...

Al Bano : "Loredana Lecciso e Romina Power? Dovrebbero incontrarsi" : Al Bano, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha raccontato di avere un sogno nel cassetto, ovvero quello di siglare la pace tra due delle donne più importanti della sua vita, Loredana Lecciso e Romina Power: Agli inizi del mio rapporto con Loredana si incontravano e parlavano. Poi hanno smesso, o meglio, Romina ha smesso di parlare a Loredana. Questo non mi è piaciuto. Dovrebbero incontrarsi ...

Loredana Lecciso e Al Bano tornano insieme? : Sui social Loredana Lecciso continua a pubblicare scatti che la ritraggono insieme all'ex compagno Al Bano, felici e sorridenti nella tenuta del cantante. Difficile capire se si tratti di un amore ritrovato ma, intanto, i fan della coppia sognano. Le voci si rincorrono, i rumors anche ma la vicenda non è chiara. Al Bano è tornato da Romina Power? Oppure sta provando a risolvere i problemi con la compagna Loredana Lecciso? Le ultime ...

Al Bano : la dedica di compleanno di Loredana Lecciso criticata dai fan della Power : Lunedì 20 maggio AlBano Carrisi ha festeggiato il suo 76° compleanno. Tra i fan c'era grande curiosità nello scoprire con chi, tra le due donne più importanti della sua vita, il cantante pugliese avrebbe deciso di trascorrere questo giorno di festa. Tra i vari messaggi e post d'affetto per omaggiare l'artista, è spuntato anche uno scatto di Loredana Lecciso che non è per niente piaciuto ai follower di Romina Power. Dopo un periodo piuttosto ...