Lo sciopero di domani dei mezzi di trasporto Atac a Roma è stato rinviato al 25 giugno

Domani - venerdì 7 giugno - ci sarà uno sciopero di Trenord : Riguarderà tutti i dipendenti dell'azienda e durerà 8 ore, dalle 9 alle 17: possibili disagi anche per il servizio Malpensa Express

Cambiamenti climatici - la chiamata alle piazze di Greta Thunberg : “Domani sciopero generale globale” : L’attivista svedese Greta Thunberg invita alla mobilitazione di massa contro i Cambiamenti climatici per la giornata di domani, un altro venerdì all’insegna del futuro come come reca il nome stesso del movimento Fridays for Future. “Domani sciopero generale globale“, è l’appello lanciato dalla 16 enne e da altri giovani ecologisti in una lettera pubblicata dal quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung. “Ancora ...

Medici per l’Ambiente : “Aderiamo allo sciopero globale per il clima di domani” : L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente- ISDE Italia aderisce al secondo sciopero globale per il clima, iniziativa che avrà luogo domani, venerdì 24 maggio, in tutto il mondo, promossa dal movimento Fridays for Future. La mobilitazione coinvolgerà soprattutto giovani e studenti, che riempiranno le piazze italiane per chiedere un radicale e deciso cambio di rotta nelle politiche globali sull’Ambiente. Tre anni dopo la firma dell’Accordo di ...

Domani sciopero porti - sit-in e cortei : 17.57 sciopero nazionale di 24 ore, Domani,di tutti i lavoratori dei porti. La protesta è stata indetta da Cgil,Cisl e Uil "a seguito dell'indisponibilità datoriale, per il rinnovo del contratto nazionale del settore". Nell'ambito dello sciopero, si terranno presidi presso le prefetture, le sedi istituzionali dei porti e i varchi portuali, "in concomitanza con la conferenza annuale dell'Organizzazione dei porti europei Espo, a Livorno". Corteo ...

sciopero trasporti : domani aerei fermi 24 ore - giovedì 30 maggio i treni : Gli ultimi dieci giorni di maggio saranno caratterizzati da pochi scioperi, che però dureranno molte ore. Si comincia martedì 21 con uno Sciopero nazionale degli aerei di 24 ore. Essendo nazionale, tutti gli aeroporti d’Italia e le compagnie aeree sono interessate allo stop. L’astensione dal lavoro comincerà alle ore 00:01 e terminerà alle 24:00. Il personale navigante e di terra di tutte le aziende, come Alitalia, Air Italy, Blu Air, aderirà ...

Domani sciopero del trasporto aereo : Alitalia taglia metà dei voli : Domani sciopero del trasporto aereo: Alitalia taglia metà dei voli Lo stop è stato proclamato per 24 ore da parte di tutto il settore che denuncia la grave situazione occupazionale ma anche per le incertezze sul futuro della compagnia italiana, da due anni in amministrazione straordinaria Parole chiave: ...

Trasporti - sciopero nazionale : domani fermi treni - metro e traghetti : Indetto dall'Unione sindacale di base. Ecco gli orari a rischio nelle maggiori città. Aerei: 24 di stop martedi prossimo

Cotral : domani proclamato sciopero dalle 8.30 alle 12.30 - trasporti a rischio : Roma – Cotral ha informato che il prossimo venerdi’ 17 maggio l’organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno sciopero generale nei trasporti a livello nazionale di 4 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8.30 e alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31. Tutte le informazioni sulla modalita’ di sciopero saranno disponibili ...