LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | 19 giugno | Santuccio e Berrè si fermano ai quarti

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Berrè ai quarti nella sciabola - fuori Samele - Montano e Curatoli. Spadiste giù dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32: Gli altri ottavi. Il fancese Apithy ha battuto il russo Danilenko 15-14, il russo Ibragimov ha superato 15-7 l’ucraino Statsenko 16.29: Enrico Berrè è ai quarti di finale con il brivido! Avanti 14-6 l’azzurro ha subito 6 stoccate consecutive prima di mettere a segno il punto del 15-12 che chiude il match e permette all’azzurro di raggiungere i quarti dove affronterà il ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio eliminata nei quarti di finale della spada - Montano al secondo turno nella sciabola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45: Una giornata quindi non felicissima nella spada femminile, dove le attese non mancavano, soprattutto per la presenza di Navarria. La sua eliminazione eccellente, proprio ad opera di Santuccio, ha rappresentato un po’ la premessa per un qualcosa che non è arrivato. 14.43: Purtroppo termina qui il sogno continentale di Alberta Santuccio. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - solo Santuccio ai quarti di finale della spada femminile - Fiamingo e Navarria eliminate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: Santuccio che scenderà per i quarti di finale della spada femminile, affrontando la francese Candassamy 13.59: Si chiude purtroppo qui l’avventura continentale di Rossella Fiamingo in questi Europei di Scherma. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla rumena Udrea. Resta dunque solo Alberta Santuccio nei quarti di finale 13.57: Quando manca ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio ai quarti di finale - Navarria sconfitta nella spada. E’ il momento di Fiamingo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41: Ottavo di finale tra Udrea e Fiamingo, nella spada femminile, che avrà inizio alle 13.45 13.40: Una pool n.9 da incorniciare per Berré che fa l’en plein con cinque successi nella sciabola maschile. Ora vedremo come sarà il tabellone delle sfide dai 32esimi. 13.38: Santuccio quindi accede ai quarti di finale della spada femminile e affronterà la vincente del confronto tra Rossella ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Navarria - Santuccio e Fiamingo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Vince Fiamingo! Battuta 15-6 la polacca Rutz. 12.45 La seconda manche si chiude sul 10-6 a favore di Fiamingo. 12.43 Fiamingo riesce ad annullare il tentativo di rimonta di Rutz e allunga nuovamente sul 9-6. 12.40 L’azzurra chiude la prima manche avanti 5-3. 12.37 Tocca ora a Rossella Fiamingo, contro la polacca Rutz. 12.35 Successo anche di Santuccio! Sconfitta 15-7 la la svizzera ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - le spadiste completano la fase a gironi. Bene Navarria ed Isola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Cinque vittorie ed una sconfitta. Questo il record alla fine dei gironi per Mara Navarria. 10.33: Alberta Santuccio ha chiuso il suo girone con quattro vittorie e due sconfitte. Purtroppo Rossella Fiamingo ha perso l’ultimo assalto e concluso con un record di 3-3. 10.27: Quarta vittoria per Mara Navarria. 10.20: Federica Isola ha chiuso la sua fase a gironi con cinque vittorie ed ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - in pedana spadiste e sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadiste e sciabolatori. Si chiudono le gare individuali nella rassegna continentale a Dusseldorf e l’Italia punta ad ampliare il proprio bottino. Finora sono sei le medaglie vinte, con i ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! Di Francisca oro - Santarelli argento - Volpi e Garozzo bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. E’ stata una giornata trionfale per l’Italia con l’oro di Elisa di Francisca, l’argento di Andrea Santarelli ed i bronzi di Alice Volpi ed Enrico Garozzo. Appuntamento a domani per le gare di spada femminile e sciabola maschile. Un saluto sportivo da OA Sport. 20.26 La jesina festeggia a 36 anni il quinto ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. DI FRANCISCA IN FINALE nel fioretto!!! Argento Santarelli nella spada! Bronzi per Garozzo e Volpi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01: Tra poco Di FRANCISCA contro Deriglazova 19.59: Vince Freilich e conquista uno storico oro per Israele: 15-9. Santarelli ha sicuramente gettato al vento una buona occasione per entrare nella storia, l’avversario non era fra i più quotati ma ha meritato ampiamente la vittoria in FINALE 19.59: Colpo doppio 9-14 19.58: Tocca Freiliche, Santarelli fermo sulle gambe: 8-13 19.57: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SANTARELLI E DI FRANCISCA IN FINALE!!! Bronzi per Garozzo e Volpi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51: Ancora l’attacco vincente dell’israeliano: 5-6 19.51: Il tocco di freilich dopo l’errore di SANTARELLI: 5-5 19.50. Il tocco di SANTARELLI: 5-4 19.50: Buona l’azione di attacco di Freilich: 4-4 19.49: Il tocco in allungo di SANTARELLI: 4-3 19.48: L’attacco vincente prioprio in chiusura del primo periodo di SANTARELLI: 3-3 19.47. Stavolta parte SANTARELLI ma ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SANTARELLI IN FINALE nella spada! Garozzo bronzo. Volpi e Di Francisca in semifinale nel fioretto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Beran-Freilich 5-2 18.28: Beran-Freilich 4-1 18.27: Beran-Freilich 3-1 18.24: Beran-Freilich 1-0 18.21: Tra poco la seconda semifinali tra l’israeliano Freilich e il ceco Beran, 37 anni 18.20: E’ FINALE per SANTARELLI! Tocca proprio in chiusura di assalto, vince 15-12 18.19: Assalto disperato di Garozzo e ne approfitta SANTARELLI: 14-12 18.19: La botta al piede di Garozzo: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. POKER AZZURRO IN SEMIFINALE! Santarelli e Garozzo : derby per la finale di spada! Volpi e Di Francisca a medaglia nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Volpi affronterà Deriglazova in una semifinale da non perdere! 17.48: E’ SEMIfinaleEEEEEE!!! Alice Volpi completa la rimonta, dopo essere andata in crisi a metà dell’assalto e batte 15-13 la polacca Dlugosz. Che carattere e che freddezza per l’azzurra!!! 17.46: Si va alla sospensione con l’azzurra avanti di una stoccata e ad un punto dalla semifinale: ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Volpi e Di Francisca ai quarti nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15: Gli altri due quarti: Deriglazova-Ivanova, derby russo e Thibus (Francia) contro Korobeynikova (Russia) 17.14 Di Francisca affronterà nei quarti di finale la tedesca Ebert, giuistiziera di Francesca Palumbo 17.12: LA CHIUDE QUI ELISA DI Francisca! L’AZZURRA è nei quarti dopo una sfida incredibile con la francese Butruille. Avanti 6-2, l’AZZURRA ha subito un parziale di 1-9 e ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Errigo e Palumbo out ai quarti nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50: Ottavi di finale fioretto femminile: Volpi-Mohamed 1-0, Di Francisca-Butruille 1-0 16.47: La polacca Dlugosz e la russa Korobeynikova sono le altre due qualificate per i quarti. Tra poco gli altri ottavi con Volpi e Di Francisca a cui sono aggrappate le speranze di medaglie dell’Italia 16.45: E’ fuori anche Francesca Palumbo che getta via una grande occasione! Era avanti ...