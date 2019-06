LIVE non è la D’Urso | ospiti e anticipazioni ultima puntata del 19 giugno

tvsoap

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In attesa del ritorno nella nuova annata televisiva, stasera su Canale 5 andrà in onda l’di– non è la D’Urso, il programma di gossip e spettacolo del mercoledì sera che è forse da considerare la vera rivelazione di questa stagione. L’appuntamento conclusivo prevede un menu assai ricco, scopriamolo grazie alleufficiali fornite da Mediaset. Stasera, mercoledì 192019, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “– NON È LA”, il programma Videonews condotto da Barbaranon è la D’Urso: PAMELA PERRICCIOLO ed ELIANA MICHELAZZOTanti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento. Atto finale del giallo Mark Caltagirone: Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le due ex agenti di Pamela Prati, dopo le confessioni e le accuse reciproche saranno per la prima volta ...

matteosalvinimi : Oggi era la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Ecco il mio intervento di questa mattina all’@Unicatt di Mil… - matteosalvinimi : Settimana intensa ma non si molla! Buonanotte Amici ?? ?? LIVE ?? - ignaziomarino : Per chi non avesse avuto l’occasione di vedere, ieri sera, il programma Propaganda Live @welikeduel , ecco il video… -