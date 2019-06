Live - Non è la d' Urso | le anticipazioni dell' ultima puntata

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Si chiude stasera, mercoledì 19 giugno 2019, la prima edizione di- Non è la d', il talk show serale di Canale 5 timonato dalla stakanovista Barbara d'. "Ma non doveva terminare fra due settimane?" si domanderà il pubblico affezionato alle trasmissionia conduttrice campana, che tuttavia ha richiesto a Mediaset di interrompere le puntate in diretta prima del previsto per recuperare quante più energie possibile per la ripartenza a settembre. Barbara d': 'Mediaset mi ha chiesto di allungaredi due puntate, ho detto no'- Non è la d', lepubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2019 15:20.

